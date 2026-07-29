En una era en la que las grandes compañías quieren abandonar el formato físico, una serie de interrupciones dejaron muy claro los peligros de depender de los medios digitales. Al igual que PlayStation, XBOX sufrió una caída masiva que dejó fuera de línea a millones de fans. El verdadero problema es que esta falla también afectó a los juegos en disco.

¿Qué tranquilidad obtienen los fanáticos durante este periodo de transición cuando ni siquiera los videojuegos físicos brindan un mínimo de seguridad en temas de propiedad? Precisamente, un técnico de renombre abordó estas preocupaciones y reveló que el equipo ya trabaja en una solución para evitar que algo así vuelva a suceder.

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Falla masiva de XBOX demuestra la vulnerabilidad de los formatos físicos y digitales

Durante el viernes, la comunidad descubrió que la PlayStation Network estaba fuera de servicio, lo que impidió que miles de fanáticos pudieran acceder a la Beta abierta de Marvel Tokon: Fighting Souls y al resto de sus juegos. Por supuesto, XBOX no se quiso quedar fuera de la polémica.

A partir de la noche del pasado domingo 26 de julio, los jugadores de las plataformas de Microsoft reportaron problemas similares. Resulta que los servidores de XBOX One y XBOX Series X|S sufrieron una interrupción masiva que duró casi un día completo.

El problema más grande es que estos errores técnicos también afectaron a los juegos físicos, que, en teoría, deberían funcionar pese a que los servicios online no estén disponibles. La triste realidad es que incluso los títulos en disco necesitan pasar por un proceso de verificación de licencias para funcionar correctamente en las consolas.

A diferencia de Sony, la compañía comandada por Satya Nadella fue mucho más transparente sobre el tema y constantemente brindó información a los usuarios sobre el estado de los servidores. Una de las personalidades que se pronunció al respecto fue el jefe de tecnología Scott Van Vliet, quien mediante un comunicado explicó lo que sucedió.

De acuerdo con el técnico de Microsoft, un servicio de licencias que se encuentra fuera de XBOX, pero del que dependen sus ecosistemas, comenzó a experimentar una serie de fallas. Esto provocó problemas de inicio de sesión, y también generó los errores relacionados con los procesos de verificación de derechos.

Scott Van Vliet se comprometió a tomar medidas adicionales para evitar que incidentes de esa índole vuelvan a ocurrir y, sobre todo, tengan un impacto tan severo en la experiencia general de los jugadores. Pero la gran pregunta persiste: ¿por qué los juegos físicos también dejaron de funcionar durante la interrupción? El jefe de tecnología brindó una respuesta e hizo una promesa a la comunidad.

La caída de los servidores de XBOX afectó a los juegos físicos y digitales por igual

Microsoft confirma que la caída de XBOX no debió afectar a los juegos físicos

En declaraciones para el medio The Verge, Scott Van Vliet se sinceró y reconoció que, si bien los juegos en disco están sujetos a inspecciones de licencia, eso no debería haber impedido su funcionamiento durante la interrupción masiva que tuvo lugar a principios de esta semana ni cuando las consolas están fuera de línea.

“Investigamos informes que indican que algunos jugadores no pudieron acceder a los juegos mediante discos durante la caída del servicio. Las comprobaciones de derechos basadas en disco no tendrían que impedir que los jugadores accedan a sus juegos, y eso es intencional”, afirmó el técnico.

De acuerdo con la propia documentación de Microsoft, los discos que se ejecutan en XBOX One y XBOX Series X|S contienen paquetes XVC cifrados con licencias adjuntas, por lo que, en términos simples, no funcionan como medios de arranque convencionales.

Scott Van Vliet confirmó que el equipo ya identificó un problema que impidió que algunas consolas “utilizaran correctamente los derechos de acceso guardados durante la interrupción del servicio”, e indica que “el modo sin conexión también está diseñado para depender de esos derechos de acceso guardados”.

El jefe de tecnología de XBOX reconoció que eso es un inconveniente, por lo que prometió que implementarán una solución en un próximo parche para evitar que algo similar vuelva a suceder.

Ciertamente, esta polémica llega en el peor momento posible, pues coincide con la noticia de que PlayStation dejará de apoyar el formato físico a partir de 2028. Microsoft guarda silencio sobre el tema, pero los especialistas predicen que tanto el PS6 como el Project Helix serán ecosistemas que apostarán de lleno por el medio digital.

Los detalles sobre el hardware de próxima generación son desconocidos, pero informes señalan que XBOX actualmente realiza pruebas para lanzar una función de conversión de disco a digital que permitirá a los usuarios crear copias digitales de los juegos que poseen en formato físico.

Scott Van Vliet promete que buscarán una solución para evitar que los videojuegos físicos de XBOX vuelvan a fallar

Pero cuéntanos, ¿tuviste problemas para jugar a inicios de esta semana? Déjanos leerte en los comentarios.

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