Dragon Ball: Sparking! ZERO generó una enorme expectativa en la previa a su lanzamiento oficial en 2024; no es para menos, pues se trata del Budokai Tenkaichi 4 que los fanáticos pidieron durante años. Muy pronto le dará la bienvenida a su DLC más grande hasta la fecha, y ya conocemos su precio aproximado.

Aunque tuvo una muy buena recepción en ámbitos generales, algunos jugadores se quejaron de la falta de actualizaciones constantes y la ausencia de algunos de los personajes más icónicos del anime. Bandai Namco y Spike Chunsoft escucharon fuerte y claro las quejas de la comunidad.

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La expansión Super Limit-Breaking NEO ya tiene precio oficial y es más barato de lo esperado

Los responsables del videojuego de lucha preparan el lanzamiento de la que fácilmente es la expansión más ambiciosa hasta el momento. Los fanáticos pueden esperar nuevos personajes y otras novedades que enriquecerán la experiencia, pero inevitablemente muchos se preguntaron cuándo será necesario pagar para acceder al nuevo contenido.

Fue el pasado 23 de julio de 2026 cuando Bandai Namco realizó una breve transmisión en la que profundizó en las características inéditas y los nuevos personajes que llegarán a Dragon Ball: Sparking! ZERO como parte del próximo DLC Super Limit-Breaking NEO.

Aunque se compartió mucha información, hubo un detalle que permaneció en incógnito: el precio oficial. Aunque actualmente se desconoce cuánto será necesario pagar para desbloquear el nuevo contenido, gracias a la PS Store de Nueva Zelanda ya tenemos una respuesta.

La expansión Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball: Sparking! ZERO se lanzará oficialmente el 30 de julio de 2026 en la mayoría de los territorios, pero el DLC ya está disponible para su compra en la tienda digital de PlayStation 5 en Nueva Zelanda. De esta manera, ya conocemos el costo aproximado para Estados Unidos y otras regiones.

De acuerdo con la información que se muestra en la PS Store, el nuevo contenido descargable de la secuela del querido Budokai Tenkaichi 3 tiene un costo de $56.95 NZ en el país de Oceanía, lo que equivaldría a unos $33 USD en Estados Unidos y a £26 GBP en Reino Unido.

Debido a que la PlayStation Store aún no confirma el precio oficial para nuestra región, es posible que haya una disparidad con respecto al costo que se muestra actualmente en la tienda de Nueva Zelanda. Aun así, hay quienes consideran que el DLC Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball: Sparking! ZERO es más económico de lo que se esperaba.

El DLC Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball: Sparking! ZERO costará $33 USD en la PS Store

Esto incluye el DLC de Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball: Sparking! ZERO

Por si lo olvidaron, ahora es un buen momento para recordar que el primer paquete descargable del videojuego de lucha, que se enfocó en los protagonistas y villanos de la película Dragon Ball Super: Super Hero, costaba $18 USD durante su lanzamiento a principios del año pasado. Por su parte, los DLC temáticos de Dragon Ball Daima tenían un precio de $9.99 USD cada uno.

Con esto en mente, y en caso de que la expansión realmente cueste $33 USD, estamos ante un buen trato. Al final del día, Super Limit-Breaking NEO es el contenido descargable más ambicioso en la historia de Dragon Ball: Sparking! ZERO, pues incluye mucho material inédito que expandirá la experiencia general.

Quizás el punto de venta principal de esta expansión es la nueva colección de peleadores que se unirá al plantel. En total, 33 personajes llegarán al título de lucha, incluidos favoritos de los fans como el Super Androide #17, Milk, Vegeta en su versión de Dragon Ball GT, Cheelai, Jaco y un largo etcétera. En esta nota se muestra la lista completa.

Además, los fanáticos podrán luchar en 4 nuevos escenarios y, más importante aún, explorar un nuevo modo single-player conocido como Limit Breaker Journey. En dicho apartado, los jugadores deben seleccionar a su peleador preferido y participar en combates especiales para subir de nivel.

Finalmente, Super Limit-Breaking NEO introduce 20 nuevos objetos de personalización que permitirán customizar el aspecto y las habilidades de algunos de los personajes que ya conforman el reparto de Dragon Ball: Sparking! ZERO. Con todo esto en mente, un precio aproximado de $33 USD parece razonable.

La expansión Super Limit-Breaking NEO de Dragon Ball: Sparking ZERO agrega 33 nuevos personajes y más contenido adicional

Pero dinos, ¿planeas comprar la expansión? ¿Qué opinas del costo? Déjanos leerte en los comentarios.

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