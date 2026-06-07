El XBOX Games Showcase 2026 sigue su curso y las novedades no dejan de llegar; y sí, los fanáticos de las experiencias narrativa tienen motivos para estar emocionados, pues durante la transmisión se compartió una noticia que pocos esperaban: Hellblade tendrá una tercera entrega.

El segundo título de la franquicia debutó en 2024, más de 6 años después del lanzamiento de la primera entrega. El futuro de la serie era desconocido, pero pocos imaginaban que la secuela llegaría relativamente pronto. Y sí, ya hay novedades al respecto.

Video relacionado: Senua’s Saga: Hellblade II - Review

Senua, la nueva entrega de Hellblade, presume su primer avance

Parece que este nuevo título, bautizado simplemente como Senua, acatará las quejas de la comunidad y se enfocará más en la acción. Los desarrolladores prometen un sistema de combate ampliado, así como una mayor libertad de exploración y secciones de acertijos más satisfactorias.

Este nuevo videojuego de Ninja Theory es una continuación de la historia de Senua’s Saga: Hellblade II, pero será muy diferente a los proyectos anteriores del estudio. Eso sí, la narrativa íntima y de alta calidad de producción que tanto aman los fanáticos aún estará presente.

A pesar de que Microsoft revalúa su estrategia de juegos exclusivos, este nuevo proyecto tendrá un lanzamiento multiplataforma. Según el comunicado oficial, Senua llegará Xbox Series X|S y PC a través de la Microsoft Store. Aún no hay una fecha, pero el debut está previsto para 2027.

Adicionalmente, Microsoft y Ninja Theory confirmaron que este nuevo título de acción llegará eventualmente a Steam y PlayStation 5. Una buena noticia es que será un estreno de día 1, así que los suscriptores del servicio Xbox Game Pass podrán descargarlo tan pronto esté disponible.

Senua estará más centrado en la acción y tendrá un sistema de combate más ágil

“En ​​Senua, verás personajes, temas y partes de la historia que te resultarán familiares. Pero, en realidad, este juego también da la bienvenida a nuevos jugadores: todo está presentado de tal manera que, si no has jugado a la saga, lo entenderás perfectamente", afirmó el director Dom Matthews.

No te contamos más, a continuación puedes ver el primer avance oficial de Senua:

Pero cuéntanos, ¿qué te pareció este anuncio? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Si te perdiste el evento en vivo, podrás ver todos los anuncios del XBOX Games Showcase 2026 si das clic en este enlace.

Fuente