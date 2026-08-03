Henry Cavill ha demostrado en más de una ocasión que es uno de nosotros, pues es un jugador apasionado, fanático del PC gaming y un fiel seguidor de Warhammer, una de sus franquicias favoritas del mundo del entretenimiento. Durante años, el actor soñó con trabajar en varios proyectos de la saga y, por fin, lo consiguió.

Desde hace meses, Cavill trabaja en una adaptación de Warhammer para la televisión. Luego de reportes que generaron dudas sobre el futuro del proyecto, por fin conocemos más detalles. Además de una adaptación live-action, el actor también producirá una serie animada de la saga, y no lo hará sólo.

Cavill trabajará con un destacado creativo que ya adaptó la IP a la televisión, pues tuvo la oportunidad de trabajar en la serie Secret Level, basada en el universo de varios videojuegos.

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Henry Cavill y creativo de Secret Level harán una serie animada de Warhammer

Warhammer nació en 1983 como un juego de miniaturas creado por Games Workshop. Desde entonces, su popularidad creció como la espuma y se convirtió en uno de los gigantes del entretenimiento, con videojuegos, libros, líneas de coleccionables y muchos más productos que conquistaron a millones de personas de todo el mundo.

Una de ellas fue Henry Cavill, quien desde hace años es coleccionista, amante de la franquicia y un jugador apasionado. Gracias a un reporte de Variety, sabemos que su proyecto para la televisión sigue vivo y que hará una serie animada inspirada en el universo de Warhammer 40,000.

El actor será productor ejecutivo de la serie, que se creará de forma paralela a la producción live-action de Warhammer donde será el protagonista. Games Workshop está involucrada en la serie animada, junto con Blur Studios y Amazon MGM Studios. Aún no hay fecha para su lanzamiento, pero sabemos que estará disponible en Prime Video.

Cavill es un experto en la franquicia, pero no por ello trabajará sólo en el proyecto. Sabemos que la producción será un spin-off de Secret Level, serie de Amazon que ofreció un capítulo basado en Warhammer 40,000. Por ello, el actor colaborará con Dave Wilson, director que se encargó de dicho episodio. Wilson será el cocreador y director de la serie animada junto con John Orloff, conocido por Band of Brothers

“Secret Level no se concibió simplemente como una antología. Se diseñó como plataforma de lanzamiento para historias más extensas. La respuesta al episodio de Warhammer fue extraordinaria, sobre todo por parte de los fans que comprendieron el esmero con el que se recreó el mundo", explicó Wilson. “Esta serie nos brinda la oportunidad de partir de esa base y contar una historia mucho más ambiciosa”.

Henry Cavill producirá una serie animada de Warhammer 40,000 para Prime Video

Por ahora, los detalles de la producción son escasos, pues por ahora sabemos que los protagonistas serán The Deathwatch, grupo de Marines espaciales.

Por último, se confirmó que Tim Miller, el creador de Secret Level, trabajará en la serie animada como productor ejecutivo junto con Cavill y Natalie Viscuso. Roy Lee, de Vertigo Entertainment, y Andy Smillie, de Games Workshop, también formarán parte del equipo de producción.

Henry Cavill trabajará con Mike Flanagan para adaptar el universo de la franquicia

La producción live-action de Warhammer 40,000 sigue en pie y, recientemente, Kevin Rountree, director ejecutivo de Games Workshop, reveló que el cineasta Mike Flanagan formará parte del proyecto. El creativo, conocido por sus adaptaciones de la obra de Stephen King, participaría como showrunner, guionista y director de la serie, aunque Cavill seguiría al frente de la producción.

Los fanáticos están emocionados con esta noticia, pues consideran que el estilo de Flanagan y su experiencia en el género de horror encajan a la perfección con Warhammer 40,000. Por ahora, no se han compartido más detalles de este esperado proyecto, que promete ser el inicio de un universo expandido de la saga.

Henry Cavill cumplirá un sueño con las nuevas producciones Warhammer

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