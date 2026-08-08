Si alguien sabe apreciar una buena historia es Hideo Kojima. El creador y director de Metal Gear Solid y Death Stranding compartió una extensa reflexión tras ver La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, y dejó claro que quedó completamente fascinado con la experiencia.

Para el creativo japonés, la cinta no solo adapta uno de los relatos más famosos de la historia, sino que consigue transformarlo en un drama humano íntimo gracias a la dirección de Nolan y su impresionante apartado visual.

Hideo Kojima dice que no solo vio La Odisea: “La presencié”

Kojima asistió a una función especial en el David Keighley Theater, donde pudo ver la película en formato 70 mm IMAX, el formato para el que fue filmada.

Según explicó, la experiencia fue tan inmersiva que nunca sintió que estuviera observando una pantalla.

“Más que ver la película, sentí que la presencié”.

El desarrollador comparó la sensación con la primera vez que experimentó una proyección en Cinerama cuando era niño, una vivencia que cambió por completo su forma de entender el cine.

Incluso confesó que el hecho de verla sin subtítulos en japonés pudo haber contribuido a hacer la experiencia todavía más inmersiva.

At the David Keighley Theater, I watched Christopher Nolan’s “The Odyssey” (shot entirely with IMAX® film cameras) presented in 70mm IMAX® film. Rather than simply watching the screen, I felt as though I was there the entire time. It was more than watching it, I witnessed it. The… pic.twitter.com/iAEcrahRlT — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 6, 2026

Aunque Kojima conocía perfectamente la historia de La Odisea gracias a la película de 1954 protagonizada por Kirk Douglas y otras adaptaciones clásicas, aseguró que la visión de Christopher Nolan fue completamente diferente.

El creativo destacó especialmente la fotografía de Hoyte van Hoytema, quien vuelve a colaborar con Nolan.

De acuerdo con Kojima, los primeros planos de los actores, la reducida profundidad de campo y el uso del enfoque para dirigir la atención del espectador hacen que la película siga de cerca el sufrimiento y el destino de sus personajes. A eso se suma la estructura narrativa característica del director, con líneas temporales cuidadosamente entrelazadas.

Todo ello, afirma, consigue algo muy difícil.

“Estos elementos elevan una de las epopeyas clásicas más conocidas del mundo a un drama humano íntimo y profundo. Fue magnífica”.

Hideo Kojima ya quiere volver a verla

Aunque La Odisea llegará a Japón en septiembre únicamente en formato IMAX digital, Kojima aseguró que no tiene dudas de que emprenderá “el viaje de regreso” para verla varias veces más.

Las declaraciones del desarrollador se suman a la ola de elogios que ha recibido la nueva película de Christopher Nolan desde su estreno, consolidándola como uno de los mayores éxitos del director tanto entre la crítica como entre figuras destacadas de la industria del entretenimiento.

Y tú, ¿ya viste La Odisea? ¿Crees que Kojima tiene buen gusto en cine y televisión? Cuéntanos en los comentarios.

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