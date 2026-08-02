Hideo Kojima es posiblemente una de las mentes creativas más influyentes de la industria de los videojuegos gracias a su trabajo revolucionario en series como Metal Gear Solid y Death Stranding. Pero más importante aún, es un cinéfilo de corazón cuya opinión siempre es objeto de análisis y discusión.

El desarrollador japonés es un conocedor ávido de la industria del entretenimiento, y siempre utiliza sus redes personales para hablar sobre las series y películas que disfruta en su tiempo libre. Recientemente vio Spider-Man: Brand New Day, y, a juzgar por sus palabras, quedó enamorado del concepto y la ejecución de la nueva cinta del MCU.

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Hideo Kojima comparte su opinión sobre Spider-Man: Brand New Day

La más reciente película protagonizada por Tom Holland, Sadie Sink, Jon Bernthal, Zendaya y Jacob Batalon llegó a los cines de México y el resto del mundo a finales de julio. En general, esta nueva producción del Universo Cinematográfico de Marvel tuvo una buena recepción por parte del público y los críticos.

Hideo Kojima se unió a los miles de fanáticos que fueron al cine para ver Spider-Man: Brand New Day, y siempre hay una pregunta en el aire: ¿el filme cumplió con sus expectativas? Como es habitual, el creativo fue un poco vago al respecto y, en lugar de limitarse a puntuar la cinta o compartir una opinión concreta, escribió un pequeño ensayo.

La nueva película del MCU fue del agrado del creativo japonés, quien destacó en su post el hecho de que Peter Parker está mucho más solo en esta nueva aventura. También señaló que la nueva cinta es la continuación del filme anterior, pero al mismo tiempo se siente como el inicio de algo totalmente nuevo.

“Me pareció fresca y realmente la disfruté. Hasta ahora, las películas de Spider-Man generalmente se agrupaban en trilogías autocontenidas, lo que permitiría que la franquicia se reinventara para una nueva era; sin embargo, esta vez, aunque tanto el elenco como la historia continúan desde la anterior, todo se reinició”, comentó el desarrollador.

“Puede verse tanto como el comienzo de una nueva serie como la continuación directa de la anterior. Es una estructura muy inteligente. En la era de las redes sociales y su inmenso poder para amplificar cada opinión, lograr el equilibrio adecuado entre lo que los cineastas quieren crear y lo que el público espera se volvió muy difícil”, dijo Hideo Kojima.

El jefe de Kojima Productions reconoce que hacer cine auténtico y conmovedor se ha vuelto cada vez más desafiante, y sugiere que Spider-Man: Brand New Day logra reinventarse y sentirse como algo nuevo a pesar de formar parte de una franquicia multimillonaria.

“Por eso, esta es una película que pone a prueba el ‘Brand’ en ‘Brand New Day’, como parte de una franquicia blockbuster que simplemente no puede permitirse fallar”, concluyó Hideo Kojima.

A Hideo Kojima le gustó la nueva película Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day es un éxito taquillero en su primer fin de semana

En la comunidad existe un chiste interno que señala que es posible saber si una película fue del agrado de Hideo Kojima según la extensión de su texto; entre más larga sea la opinión, más le gustó. Así pues, todo parece indicar que el más reciente proyecto de Marvel y Sony cumplió con las expectativas del creativo nipón.

Al igual que él, miles de personas salieron de su casa y fueron a los cines para ver Spider-Man: Brand New Day. Ese entusiasmo se reflejó de inmediato en la taquilla, pues el nuevo largometraje ya hizo historia al recaudar millones de dólares en sus primeros días en cartelera.

De acuerdo con los informes, la película protagonizada por Tom Holland recaudó la increíble cifra de $355 millones de dólares en Estados Unidos. De esta manera, logró el segundo mejor estreno en la historia de la taquilla nacional, sólo por detrás de Avengers: Endgame de 2019, que se llevó al bolsillo $357 millones de dólares.

Se proyecta que Spider-Man: Brand New Day termine su primer fin de semana en cartelera con $550 MDD en el mercado internacional, lo que elevaría el total a $875 millones de dólares. En pocas palabras, estamos ante un éxito histórico.

En el mundo de los videojuegos, el director Destin Daniel Cretton reveló que el equipo se inspiró en Marve’s Spider-Man par diseñar algunas escenas de acción. En la misma línea, el título de Insomniac Games recibió un nuevo skin gratuito basado en el traje que utiliza Peter Parker en la nueva cinta.

Spider-Man: Brand New Day es un éxito en taquilla y logra recaudar millones de dólares en su estreno

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con la opinión de Hideo Kojima? ¿Te gustó la película? Déjanos leerte en los comentarios.

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