Si llevabas tiempo esperando el momento perfecto para convertirte en el Agente 47, esta puede ser la oportunidad ideal. Las ofertas del Summer Sale de Steam siguen sorprendiendo con grandes descuentos, y una de las promociones más llamativas está dedicada a la famosa saga de asesinos de IO Interactive.

Durante esta campaña, HITMAN World of Assassination tiene un impresionante descuento de 90%, una oferta que también alcanza a varias entregas clásicas de la serie. Eso significa que tanto nuevos jugadores como veteranos pueden ampliar su colección por muy poco dinero.

HITMAN World of Assassination reúne toda la trilogía moderna

La mayor ventaja de HITMAN World of Assassination es que reúne el contenido principal de HITMAN, HITMAN 2 y HITMAN 3 en un solo paquete. Gracias a esto, los jugadores pueden disfrutar una enorme campaña que lleva al Agente 47 a recorrer distintos países mientras elimina objetivos de alto perfil.

Cada misión ofrece escenarios abiertos llenos de posibilidades. Los jugadores pueden infiltrarse disfrazados, provocar accidentes, utilizar gadgets o planear asesinatos muy creativos. La libertad para completar cada contrato es uno de los mayores atractivos de la franquicia.

Además de la campaña principal, el juego incluye modos adicionales como Escalation Contracts, Elusive Targets, contratos creados por la comunidad y Freelancer. Este último introduce elementos roguelike que cambian la forma de jugar, ya que cada decisión tiene consecuencias y las misiones se generan de manera dinámica.

El apartado visual también recibió importantes mejoras respecto a entregas anteriores. Los escenarios cuentan con un alto nivel de detalle y están llenos de personajes, rutas alternativas y secretos que invitan a repetir cada misión varias veces.

Los juegos clásicos de la saga también están en oferta

La promoción también beneficia a quienes desean conocer los orígenes del Agente 47. Hitman: Absolution, Hitman: Contracts y Hitman: Codename 47 cuentan con un descuento de 90% en Steam.

Cada uno representa una etapa distinta de la franquicia. Mientras Hitman: Codename 47 marcó el debut del personaje en el año 2000, Hitman: Contracts refinó muchas de las mecánicas de sigilo, y Hitman: Absolution apostó por una experiencia más cinematográfica.

Los descuentos forman parte del Summer Sale de Steam y estarán disponibles hasta el 9 de julio, por lo que todavía hay algunos días para aprovechar estas ofertas antes de que regresen a su precio habitual.

¿Aprovecharás esta oferta para jugar HITMAN World of Assassination o prefieres alguno de los títulos clásicos del Agente 47? Cuéntanos en los comentarios.

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