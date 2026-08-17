Halo es una franquicia icónica de XBOX, pero no ha visto la suya desde que Bungie se fue. 343 Industries no estuvo a la altura de la saga y Halo Studios todavía genera incertidumbre.

Según rumores, una de las opciones que se maneja respecto a la franquicia es enviarla con estudios de terceros y es ahí donde sale a relucir el nombre de Activision.

Información reciente da cuenta de acercamientos entre Microsoft, Activision y Sledgehammer Games para el desarrollo de un nuevo juego de Halo. ¿De qué se trata?

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Activision y Sledgehammer podrían hacer un juego de Halo

De acuerdo con un reporte reciente del entusiasta de Halo, Rebs Gaming, el futuro de la franquicia no sería exclusivo de Halo Studios, pues un plan más ambicioso involucra a otros equipos de desarrollo.

Al respecto, señaló un acercamiento entre Microsoft y Activision para que uno de sus estudios realice un título multijugador de Halo. En ese sentido, el elegido sería Sledgehammer Games:

“Todo empezó el mes pasado, cuando el periodista de videojuegos y experto Jez Corden dijo que escuchó un rumor de que Microsoft podría encargar a Activision de desarrollar juegos de Halo. Unas semanas después, hablé con una fuente que me había enviado un montón de información de Campaign Evolved que resultó ser 100% precisa. Me dijeron que Microsoft está explorando una propuesta para que Activision ayude a desarrollar juegos de Halo, lo que incluye que Sledgehammer Games ayude a desarrollar un juego multijugador”.

El acercamiento resultó en un prototipo, pero se canceló

Posteriormente, las fuentes de Rebs Gaming revelaron que el acercamiento de Microsoft y Activision para un nuevo Halo tuvo tal avance que se hizo un prototipo para una presentación en junio.

Aunque este proyecto se canceló, la información señala que no es el final de la colaboración entre ambas compañías para una nueva entrega multijugador del Master Chief:

“También dijeron que Activision comenzó a probar un prototipo para una presentación de Halo en junio. Aparentemente estaba en una fase temprana, y solo se probaron mecánicas básicas de juego como el movimiento del jugador. Sin embargo, me han dicho que lo cancelaron a principios de julio. Cancelar el prototipo no significa que Activision no vaya a desarrollar juegos de Halo. Según mi fuente, Microsoft sigue explorando la propuesta, pero aún no han aprobado nada”.

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