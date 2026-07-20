Un nuevo e importante capítulo del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se escribirá a finales de este año. Luego de muchas expectativas y pequeños teasers, Marvel por fin compartió el primer trailer oficial de Avengers: Doomsday.

Anthony y Joe Russo preparan un crossover épico que traerá de regreso a populares superhéroes a la pantalla grande. Todos ellos olvidarán sus diferencias y conflictos del pasado para hacer frente a un poderosa amenaza en común: Doctor Doom, icónico villano de Marvel que será interpretado por Robert Downey Jr., actor mejor conocido por dar vida a Iron Man en el UCM.

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Avengers: Doomsday confirma que el Doctor Doom será una de las mayores amenazas en el UCM

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel cambió repentinamente tras las polémicas de Nathaniel Richards, actor que daba vida a Kang el Conquistador y que fue acusado de abuso. Ahora, la historia y la acción del UCM se concentrará en Doctor Doom, quien ya tuvo una breve aparición en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos.

Marvel quiere dejar claro que Doctor Doom representa una amenaza mayor y que superará el poder de algunos villanos anteriores del UCM. Tal como los teasers de la cinta ya habían adelantado, Thor y Steve Rogers se reunirán con los X-Men, los Nuevos Vengadores, los 4 Fantásticos y demás superhéroes para vencer al villano enmascarado.

El avance revela que Mjölnir, el martillo de Thor, no es capaz de hacerle un rasguño a Doctor Doom, quien puede detener un poderoso ataque del Dios del Trueno con un solo dedo. Debido a esto, los superhéroes tendrán que cooperar e idear un plan para frenar al villano en Avengers: Doomsday, cinta que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre.

El trailer también confirma la aparición de icónicos personajes que los fanáticos de Marvel volverán a ver en pantalla, como Xavier, Magneto, Mystique, Ciclope y Gambito, por parte de los X-Men.

Por supuesto, Reed Richards, Susan “Sue” Storm, Johnny Storm y Ben Grimm estarán de regreso para hacer frente a uno de sus archienemigos más letales. Junto con la ayuda de los Nuevos Vengadores, Pantera Negra y otros superhéroes se embarcarán en una peligrosa lucha que se extenderá hasta Avengers: Secret Wars, cinta que pondrá fin a la Saga del Multiverso. Abajo puedes ver el trailer de Avengers: Doomsday y escuchar su doblaje:

¿Qué superhéroes y actores aparecerán en Avengers: Doomsday?

La nueva película de Marvel quiere igualar las proporciones épicas que vimos en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, por lo que tendrá un elenco bastante variado de actores y superhéroes. Además de los personajes anteriormente mencionados, veremos al Capitán América (Sam Wilson), Falcon (Danny Ramirez), Nightcrawler (Alan Cumming), Shang-Chi (Simu Liu) y Namor (Tenoch Huerta).

Loki (Tom Hiddleston) también formará parte de la batalla tras su arco de redención, mientras que Ant-Man (Paul Rudd), Gambito (Channing Tatum) y demás personajes también regresarán a la pantalla grande. Abajo está la lista con los actores y personajes confirmados para Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday será otro crossover épico por parte de Marvel

Thor (Chris Hemsworth)

Sam Wilson/Capitán América (Anthony Mackie)

Joaquín Torres/Falcon (Danny Ramirez)

Bucky Barnes/Soldado del Invierno (Sebastian Stan)

Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd)

Loki (Tom Hiddleston)

Shuri/Black Panther (Letitia Wright)

M’Baku (Winston Duke)

Shang-Chi (Simu Liu)

Namor (Tenoch Huerta)

Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal)

Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby)

Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn)

Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach)

Yelena Belova (Florence Pugh)

Alexei Shostakov/Guardián Rojo (David Harbour)

John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell)

Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen)

Bob Reynolds/Sentry (Lewis Pullman)

Charles Xavier/Profesor X (Patrick Stewart)

Erik Lehnsherr/Magneto (Ian McKellen)

Hank McCoy/Bestia (Kelsey Grammer)

Kurt Wagner/Nightcrawler (Alan Cumming)

Scott Summers/Cíclope (James Marsden)

Remy LeBeau/Gambito (Channing Tatum)

Raven Darkhölme/Mystique (Rebecca Romijn)

Steve Rogers/Capitán América (Chris Evans)

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