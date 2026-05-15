La emoción por Grand Theft Auto VI se respira en el aire y las redes sociales de Rockstar Games están muy activas. En realidad, la compañía ha seguido con su ritmo habitual de publicaciones, pero la comunidad está más participativa que nunca por el enorme hype que hay por el título. Esto debido a las filtraciones que anticipan un anuncio inminente que tiene ansioso a toda la comunidad.

Cada publicación que Rockstar Games hace en X, Instagram y demás redes sociales está repleta de comentarios sobre GTA VI. El estudio se mantiene en silencio sobre la aventura de Lucia y Jason pues, como imaginas, sus posteos no tienen que ver con la nueva entrega. Pese a ello, los jugadores siguen presionando para que el nuevo trailer llegue lo más pronto posible.

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Jugadores que esperan GTA VI presionan a Rockstar en las redes sociales

Filtraciones indican que la preventa de Grand Theft Auto VI iniciará muy pronto, lo que sugiere que en breve veremos un nuevo trailer, conoceremos su precio, sus ediciones y más información que hemos esperado durante meses. Todo indica que Rockstar Games y Take-Two harán el esperado anuncio el próximo 18 de mayo.

Algunos jugadores tienen la esperanza de que el nuevo trailer llegue hoy o, incluso, durante el fin de semana. La realidad es que no hay certeza de cuándo sucederá, pero los pronósticos más positivos apuntan al lunes de la semana entrante. Los fans ya no pueden esperar más, así que llenaron las redes sociales de Rockstar Games con mensajes y memes sobre GTA VI.

Como lo comentamos, el estudio ha continuado con su calendario habitual de publicaciones, pero no deja de encender las alarmas de toda la comunidad. Sin importar si son posteos sobre GTA Online o Red Dead Online, los jugadores usan la sección de comentarios para hablar sobre GTA VI y exigir nuevas noticias sobre el título.

Todos están a la espera de nuevas noticias sobre GTA VI

Esto ha generado un tráfico inusual en las redes sociales de la compañía. Todas sus publicaciones recientes en X superan los 2 millones de vistas, cuando lo normal son cifras que rondan el millón o mucho menos. Incluso, algunos de sus posteos superan los 5 millones de vistas por el hype que existe por GTA VI.

En los comentarios, los jugadores hablan de la reciente filtración de Best Buy, las pistas que hay sobre el posible precio del título y acerca de los rumores sobre las diversas ediciones que se ofrecerán durante la preventa. Muchos también aprovecharon el espacio para pedirle a Rockstar Games que libere el nuevo trailer este fin de semana.

Bro we saw the leaks just drop it pic.twitter.com/M9wnV1T2nw — TGG (@TGGonYT) May 15, 2026

I CANT TAKE IT ANYMORE pic.twitter.com/8cOinAQowW — Luka the Nardo!! 🏳️‍⚧️🔞 (@GoodGirlLuka) May 15, 2026

¿Qué sabemos sobre la preventa de GTA VI?

Grand Theft Auto VI es uno de los juegos más esperados de la historia, por lo que hay mucha emoción por su preventa. Supuestamente, iniciará el lunes de la próxima semana, es decir, unos cuantos días antes de que Take-Two comparta su nuevo informe financiero.

Los analistas son muy positivos y esperan que Rockstar Games recaude hasta $1000 millones de dólares sólo en preventas, lo que convertiría a GTA VI en uno de los productos de entretenimiento más exitosos. El insider DetectiveSeeds reveló que el estudio ofrecerá 6 alternativas para conseguir el título en preventa.

La campaña de marketing del juego y su preventa iniciaría en breve

Supuestamente, habrá 3 ediciones que se distribuirán en formato físico y digital, cuyo contenido variará según el precio. También se anunciarían bundles PS5 y PS5 Pro con una copia digital de GTA VI, para aquellos jugadores que aún no tienen una consola.

Por último, habría una costosa edición de colección para los fans de hueso colorado de la saga. Por ahora, esta información es un simple rumor, así que lo mejor será esperar a inicios de la próxima semana.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con GTA VI.

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