Esta mañana, Nintendo celebró su segundo evento de la semana, que ha sido especialmente emocionante para los usuarios de Switch 2. El Nintendo Direct general de hoy tuvo anuncios importantes, pues incluyó juegos que llegarán a la consola híbrida en lo que resta de 2026 y a inicios de 2027.

Una de las primeras revelaciones de la presentación fue una nueva versión de Hyrule Warriors: Age of Calamity, el popular spin-off de The Legend of Zelda desarrollado por Koei Tecmo. Luego de su paso por Switch, el musou llegará a Switch 2 con mejoras y algunas novedades.

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Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition está en camino a Nintendo Switch 2

Los musou de The Legend of Zelda han dejado más que satisfechos a los fanáticos de la saga, pues han servido para expandir la narrativa de las aventuras más recientes de Link y Zelda. Hyrule Warriors: Age of Calamity fue aclamado por la crítica y los jugadores, a pesar de tener algunos desperfectos debido al potencial limitado de Switch.

La buena noticia es que Hyrule Warriors: Age of Calamity tendrá una Definitive Edition para Nintendo Switch 2. Durante el Nintendo Direct, se confirmó que este port ofrecerá un mejor desempeño, lo que garantizará combates más fluidos, incluso cuando hay demasiados enemigos en pantalla.

El título ofrecerá 60 fps y, además, incluirá todas las actualizaciones y contenido adicional que recibió su versión original para la primera consola híbrida de Nintendo. Los jugadores agradecerán las mejoras de desempeño, pues los combates serán más disfrutables que nunca.

Por si fuera poco, Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition tendrá un nuevo modo de dificultad, que está dirigido a los jugadores expertos que ya dominan las mecánicas del spin-off.

Hyrule Warriors: Age of Calamity tendrá múltimples mejoras en Switch 2

¿Cuándo debutará Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition?

Los fanáticos de The Legend of Zelda estarán bastante ocupados en los próximos meses, pues Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition se suma a la lista de lanzamientos encabezada por el remake de Ocarina of Time, que llegará en noviembre de este año.

Los jugadores que quieran disfrutar por primera vez o revivir Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition tendrán que esperar hasta 2027. El título estará disponible para Switch 2 el 25 de febrero.

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