El esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time por fin dejó de ser un misterio y se mostró al mundo en un avance extendido que permitió verlo en acción por primera vez. La comunidad está feliz en términos generales, pero hubo un par de cuestiones que dividieron las opiniones de los fanáticos.

Naturalmente, gran parte de la conversación se enfocó en el aspecto gráfico renovado. Los jugadores arremetieron contra la apariencia hiperrealista de los personajes y el escenario. Y sí, hubo otra decisión que de igual forma generó un sinfín de burlas y críticas en redes sociales.

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrá pantallas de carga porque así lo quiso Nintendo

El Nintendo Direct temático del 40.° aniversario de The Legend of Zelda arrojó bastante luz sobre los proyectos de la franquicia que debutarán en 2026 y 2027. Naturalmente, gran parte de la transmisión en vivo se enfocó en el próximo remake de Ocarina of Time, que ya tiene fecha de lanzamiento oficial.

Durante el evento, el productor Eiji Aonuma profundizó en algunas de las novedades que incluirá esta reinvención del videojuego de Nintendo 64. Al margen de los nuevos gráficos, el creativo japonés confirmó que el equipo implementó numerosas mejoras de calidad de vida para llevar la experiencia a los estándares modernos.

Por ejemplo, en The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ya es posible usar el joystick para mover la cámara de forma libre. Esta nueva versión también añadió diálogos inéditos para los personajes, e incluso se añadieron actuaciones de voz por primera vez. Y sí, Nintendo Latinoamérica confirmó que habrá doblaje latino.

En un momento de la transmisión, Eiji Aonuma hizo un comentario que no pasó desapercibido por la comunidad. En específico, aseguró que el equipo de desarrollo decidió intencionalmente mantener las pantallas de carga para “preservar la esencia del juego original”.

Eso sí, el productor aseguró que las transiciones entre áreas serán mucho más rápidas gracias a la potencia del Nintendo Switch 2. En una era en la que PlayStation y XBOX hacen todo lo posible para eliminar los tiempos de carga, resulta curioso que Nintendo quisiera conservar ese aspecto del título de 1998.

Naturalmente, los jugadores opinan que se trata de la decisión más ridícula y polémica del remake. Muchos simplemente creen que la compañía mintió y que realmente fue incapaz de crear zonas 100% abiertas que no estén separadas por pantallas de carga debido a limitaciones de hardware, mientras que otros teorizan que Nintendo sí quiso mantener las interrupciones, por alguna u otra razón.

Por alguna razón, Nintendo creyó que era buena idea mantener los tiempos de carga en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

“Cuando cierro los ojos y pienso en Ocarina of Time, inmediatamente pienso en los tiempos de carga. Gracias, Nintendo”, bromeó un jugador en redes sociales. “No tengo ni idea de por qué siquiera lo mencionaron en primer lugar. Y, ¿por qué dieron la excusa más tonta de todos los tiempos?”, afirmó otro fan. “Por supuesto que son limitaciones técnicas. [El Switch 2] no puedes cargar todo el juego de una vez”, dijo un tercero.

Nintendo intentionally left some loading screen sections in the Ocarina of Time Remake to preserve the feel of the OG. pic.twitter.com/JBRtLfitq4 — Kabi (@KabiPlays) September 8, 2026

Remake de Zelda: Ocarina of Time ya desató la polémica

Podemos encontrar opiniones de esa naturaleza a lo largo y ancho de Internet, con decenas de jugadores que creen que es ridículo incluir pantallas de carga que interrumpen el flujo de la experiencia. “Al considerar que el mapa se mantiene bastante fiel al original, no es demasiado grande. No haber tenido tiempos de carga habría estado bien”, comentó un fan en X.

Y sí, la presencia de las pantallas de carga es sólo una de las tantas polémicas que desató el más reciente adelanto oficial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. El otro gran tema de conversación giró alrededor de la nueva dirección de arte, pues muchos jugadores creen que los personajes lucen demasiado realistas.

Incluso hay quienes creen que la nueva versión pierde la esencia del videojuego original de 1998, y que en realidad se parece a un demo técnico de Unreal Engine hecho por fanáticos.

Al margen de las controversias, el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya está listo para debutar. El lanzamiento tendrá lugar a inicios de noviembre, por lo que es uno de los pocos títulos AAA que competirá contra Grand Theft Auto VI. Durante la presentación, también se mostró el nuevo set de LEGO y el Nintendo Switch 2 edición especial.

Los gráficos realistas del nuevo Ocarina of Time desataron la polémica

Pero cuéntanos, ¿crees que es ridículo mantener las pantallas de carga? ¿Te gustó que Nintendo tomara esa decisión? Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios.

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