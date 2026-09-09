Kirby and The World Beyond es el nuevo juego para Switch 2 que llevará a la popular franquicia de Nintendo al mundo abiertoPor Daniel Laguna el
La compañía prepara sorpresas para celebrar el 35.° aniversario de la saga
El Nintendo Direct cerró con una grata sorpresa para los fanáticos de Kirby, pues el icónico y adorable personaje tendrá un nuevo juego para Switch 2. Se trata de Kirby and The World Beyond, que marcará la llegada de la franquicia a los juegos de mundo abierto.
Durante la presentación, Nintendo reveló el primer avance de este ambicioso proyecto, donde la libertad de exploración será uno de los ingredientes principales de la diversión. Además, la compañía confirmó que ya prepara varias sorpresas para celebrar el 35.° aniversario de Kirby en 2027.
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Kirby and The World Beyond llevará al adorable personaje de Nintendo a los juegos de mundo abierto
Poco a poco, Nintendo ha explorado el potencial de sus franquicias más icónicas en juegos de mundo abierto. Ahora, es el turno de Kirby, que se prepara para su aventura más ambiciosa hasta ahora. HAL Laboratory llevará la fórmula clásica de la saga a un nuevo terreno, donde los jugadores tendrán mucha libertad.
En Kirby and The World Beyond, los jugadores controlarán a la bola rosada dentro de un extenso mundo lleno de enemigos y locaciones especiales por conocer. Al igual que en anteriores entregas, el protagonista podrá absorber a sus enemigos para robarles sus poderes. La gran diferencia es que ahora tendrá muchas más formas de aprovecharlos.
Kirby también podrá usar un habilidad especial que potenciará el alcance de todas sus destrezas, lo que será muy útil durante los combates. Por supuesto, se esperan nuevos enemigos con poderes únicos pensados para un juego de mundo abierto.
Kirby and The World Beyond tendrá mecánicas adicionales de movilidad, para que explorar su enorme mapa no sea una tarea tediosa. El título será exclusivo para Switch 2 y, por ahora, no tienen una fecha de lanzamiento confirmada.
Únicamente sabemos que Nintendo tiene agendado su estreno para algún momento de la primavera de 2027. Kirby and The World Beyond será uno de los grandes proyectos para celebrar los 35 años de historia de la saga. Abajo puedes ver el trailer del juego:
Nintendo celebrará el 35.° aniversario de Kirby en 2027
La historia de esta popular franquicia inició en 1992, con el lanzamiento de Kirby’s Dream Land. El título para Game Boy fue un rotundo éxito en Japón, así que la saga no tardó en salir a Occidente. Desde entonces, se ha consolidado como una de las IP insignia de Nintendo.
A principios de 2027, iniciarán los festejos por el 35.° aniversario de Kirby. The World Beyond es sólo uno de los proyectos que Nintendo está preparando para esta celebración, pero por ahora no ha compartido que más tiene en el horno para los fans de la saga.
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