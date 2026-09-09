Switch 2 también quiere ser la casa de los JRPG y 2 de los más esperados llegarán a esta consola de NintendoPor Víctor Rosas el
ATLUS lució con sus anuncios durante el Nintendo Direct
Desde su primer modelo, Nintendo Switch se convirtió en la casa de los juegos de rol y no es para menos pues su propuesta híbrida se presta para esas largas horas de grindeo y progresión.
Switch 2 sigue con esa historia y hoy durante el Nintendo Direct hubo noticias importantes para los fans de los JRPG, pues 2 de las entregas más esperadas están en camino a la consola.
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ATLUS confirma la llegada de 2 entregas muy esperadas de Persona para Switch 2
Por si no lo sabes, Persona es la franquicia JRPG de época para las nuevas generaciones. De acuerdo con encuestas y mediciones de preferencias, los jugadores de hoy se identifican con esta IP de la misma forma en que las generaciones del pasado lo hicieron con Dragon Quest y Final Fantasy.
Durante el Nintendo Direct, ATLUS confirmó su apoyo a Switch 2 con 2 anuncios importantes. Primero, el lanzamiento de Persona 4 Revival, se trata de la versión mejorada y expandida de la cuarta entrega de la franquicia.
Esta entrega debutará el 20 de mayo de 2027 en Switch 2.
Por otra parte, la compañía japonesa anunció que el próximo capítulo de la saga, Persona 6, también llegará a Switch 2. En este caso no hay ventana de lanzamiento todavía, pero se trata de uno de los JRPG más esperados de la historia.
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