El Nintendo Direct de este miércoles 9 de septiembre estuvo lleno de anuncios, grandes y chicos. Sin ningún tipo de duda, una de las revelaciones que más dio de qué hablar fue la de Metroid Ravenous, la próxima entrega de la franquicia de ciencia ficción. Lo mejor es que el estreno está relativamente cerca.

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Metroid Ravenous confirma su fecha de lanzamiento

La saga de Nintendo permaneció en un gran letargo por muchos años, pero en tiempos recientes experimentó un resurgimiento con múltiples entregas. Metroid Dread presentó acción en 2D, mientras que el reciente Metroid Prime 4 nos llevó al espacio con una perspectiva en primera persona.

Metroid Ravenous será una aventura en 2D, que de inmediato nos recordó a los primeros títulos de la saga. El avance muestra cómo un misterioso grupo ataca a Samus Aran, quien ahora tiene una habilidad especial que le permite absorber energía de sus oponentes para fortalecerse.

Estamos una vez más ante un juego del género metroidvania, por lo que será necesario recorrer diversos escenarios y vencer enemigos para progresar. Lo mejor es que no habrá que esperar mucho para explorar sus mecánicas y desvelar todos los secretos de su narrativa, pues ya hay una fecha de lanzamiento.

Según el anuncio oficial, Metroid Ravenous estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2 a partir del próximo 28 de enero de 2027. Esta nueva entrega estará acompañada de 2 figuras amiibo, y también se pondrá a la venta una edición especial que incluirá el juego, un amiibo y un steelbook.

No te contamos más, a continuación puedes ver el adelanto oficial de Metroid Ravenous:

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