Los fans de Inazuma Eleven: Victory Road tienen un buen motivo para regresar al campo de juego. Level-5 confirmó que el juego recibirá muy pronto una nueva actualización gratuita. El contenido añadirá un torneo especial por tiempo limitado, además de opciones que aumentarán el reto para quienes buscan poner a prueba sus habilidades.

La compañía compartió un nuevo trailer para mostrar las novedades que llegarán en los próximos días. Todo el contenido estará disponible sin costo adicional para los jugadores.

El DLC Contenders for Glory llegará muy pronto

Level-5 anunció que la sexta gran actualización gratuita de Inazuma Eleven: Victory Road se llama Contenders for Glory y estará disponible a partir del 3 de julio.

La principal novedad será el torneo Victory Road, un evento especial que permanecerá activo del 3 al 23 de julio. Durante ese periodo, los jugadores podrán competir para demostrar quién merece alcanzar la gloria en el terreno de juego.

Además del torneo, la actualización incluirá un nuevo nivel de dificultad para los combates de Chronicle. Esta opción ofrecerá un reto mayor para quienes ya dominan las mecánicas del juego y buscan enfrentamientos mucho más exigentes.

Junto con el anuncio, Level-5 publicó un nuevo trailer donde presenta el contenido de Contenders for Glory y ofrece un vistazo al torneo, así como a las nuevas opciones que llegarán con la actualización.

El juego sigue recibiendo novedades interesantes

El estudio sigue ampliando la experiencia de Inazuma Eleven: Victory Road mediante contenido gratuito desde su lanzamiento, con el objetivo de mantener activa a la comunidad y ofrecer nuevos desafíos de forma constante.

Actualmente, Inazuma Eleven: Victory Road está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

¿Participarás en el torneo Victory Road cuando comience el evento? Cuéntanos en los comentarios.

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