El éxito de Among Us nos tomó a todos por sorpresa, incluso a los desarrolladores de Innersloth. El estudio independiente ya trabaja en el próximo capítulo de su popular franquicia, que acaba de estrenar una serie animada en Paramount. Durante el Summer Game Fest 2026 pudimos ver el primer vistazo a Among Us Story On Guard, un juego narrativo que recuperará las mecánicas clásicas de la experiencia que todos adoran, pero con un giro muy interesante.

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¿Qué es Among Us Story On Guard?

El nuevo juego de Innersloth nos hará miembros del departamento de Investigación y Desarrollo de MIRA, que tiene un simulador para entrenar a nuevos tripulantes. Nuestra misión será aprender lo necesario para convertirnos en el mejor Guardia y mantener seguras nuestras naves.

Sin embargo, la tarea no será nada sencilla, pues un impostor intentará arruinar nuestros planes. Si nuestro rival consigue asesinar a alguien en Among Us Story On Guard, entonces tendremos que demostrar nuestra inocencia antes de que acabe con todos los miembros de nuestra tripulación.

La diferencia de esta entrega con la anterior es que tendrá una historia más compleja y, además, será una experiencia para un jugador. Para triunfar, deberemos ser buenos investigadores, pues asó podremos identificar al responsable de todos los crímenes.

A lo largo de la aventura encontraremos diversos tipos de recompensas, deberemos completar tareas para progresar y así conocer los 3 finales diferentes de esta aventura. Abajo puedes ver su primer avance:

¿Cuál será la tripulación de esta aventura?

Innersloth confirmó que Among Us Story On Guard tendrá un elenco variado de personajes, los cuales formarán parte de nuestra tripulación. Por supuesto, entre ellos estará el impostar que intentará aniquilarnos a cualquier costo. Abajo está la lista de tripulantes confirmados hasta ahora:

Una aventura narrativa que te castigará si te descuidas

Operador

Directivo

Guardia

Cocinero

Científico

Ingeniero

Doctor

Capitán

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del Summer Game Fest 2026.

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