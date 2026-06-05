Ya estamos en plena temporada de conferencias y eventos de gaming. Tras el State of Play del martes 2 de junio, la fiesta continuará este viernes con el Summer Game Fest y luego con el Xbox Games Showcase 2026. Éste último genera particular entusiasmo y curiosidad, pues será la primera transmisión de la compañía desde que Asha Sharma asumió el liderazgo.

¿Hay motivos para estar emocionados? Jez Corden, quien ya demostró ser una fuente de fiar, compartió sus predicciones y elevó el hype. Y es que espera que sea uno de los mejores eventos de la marca hasta la fecha, y adelanta que podría haber grandes anuncios y sorpresas.

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¿Qué se mostrará en el Xbox Games Showcase 2026?

Mediante un artículo para Windows Central, el editor compartió sus pensamientos en torno a la transmisión que se llevará a cabo el próximo 7 de junio de 2026. Debido a que el evento de este año coincide con el 25.° aniversario de la marca, espera que haya una gran cantidad de novedades y revelaciones sorpresa.

Es importante señalar que el texto es, en su mayoría, especulativo, así que hay que ser cautelosos. Aun así, vale la pena tomar en cuenta los comentarios de Jez Corden.

El insider adelanta que Ninja Theory y Double Fine trabajan en proyectos “más ambiciosos” que sus últimos lanzamientos, pero destaca que ambos proyectos aún se encuentran en una etapa muy temprana en desarrollo; por ello, ve poco probable que alguno haga acto de presencia en el Xbox Games Showcase 2026.

Jez Corden predice que en el evento podría finalmente mostrarse el nuevo juego de Toys for Bob, estudio detrás del renacimiento de Crash Bandicoot. Según rumores previos, el equipo trabaja en una nueva entrega de la serie Spyro. Con más confianza, el informante también prevé que InXile compartirá más detalles de Clockwork Revolution, el FPS steampunk.

El editor de Windows Central asegura que ya circula un nuevo trailer de Halo: Campaign Evolved, aunque confiesa que no pudo confirmar si se presentará en el Xbox Games Showcase de este domingo. Según lo que escuchó de sus fuentes, Microsoft quiere posicionar dicho proyecto como un título multiplataforma.

Y claro, se espera que haya grandes novedades sobre Gears of War: E-Day, el próximo título de la franquicia de The Coalition. Es probable que finalmente se compartan más detalles de la narrativa y la fecha de lanzamiento.

Aunque habrá que esperar para descubrir cuáles son las sorpresas que prepara Microsoft, el informante asegura que la presentación no decepcionará a los fans y que mostrará una “montaña de contenido”, por lo que cree que “podría recordarse como uno de los mejores Xbox Games Showcase de los últimos años”.

El próximo Xbox Games Showcase será uno de los mejores hasta la fecha, adelanta insider

State of Decay 3 sería uno de los grandes protagonistas del evento

En caso de que algunas de las predicciones anteriores se cumplan, la presentación de Microsoft se perfila para ser una de las más emocionantes del verano; sin embargo, parece que la compañía tiene otro as bajo la manga que podría acaparar los reflectores.

En su artículo, Jez Corden asegura que State of Decay 3, el videojuego de zombies que se dejó ver por primera vez en 2020 junto a la revelación de la consola, reaparecerá con novedades importantes. Además, asegura que los fanáticos quedarán sorprendidos con la calidad AAA del proyecto.

“Es casi seguro que también veremos State of Decay 3 en la presentación, dado que ya se encuentra en fase de pruebas Alfa privadas con un pequeño grupo de la comunidad y algunos youtubers. Y por lo que escuché, parece que Undead Labs logró captar a la perfección la esencia AAA que faltaba en el juego anterior”, aseguró el editor de Windows Central.

En abril de 2026, el director del estudio, Philip Holt, reveló que el proyecto apenas era un “documento de Word” cuando se mostró el primer avance oficial en 2020. Dicho adelanto tenía como objetivo mostrar la visión de los desarrolladores, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer en ese momento.

State of Decay 3 mostraría un nuevo adelanto en el próximo evento de Xbox

Pero dinos, ¿qué esperas del Xbox Games Showcase 2026 de esta semana? Déjanos leerte en los comentarios.

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