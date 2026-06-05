El Summer Game Fest 2026 ya inició y hay muchas expectativas por las revelaciones que vienen en camino. Durante los últimos años, los fanáticos de los JRPG han esperado con ansias un anuncio en particular: la revelación de Persona 6, el próximo gran juego de ATLUS.

La nueva entrega tiene el desafío de superar lo conseguido por Persona 5 y llevar a la franquicia derivada de Shin Megami Tensei un nivel más allá. Sin embargo, ATLUS se mantiene en silencio y no ha dado pistas sobre una posible revelación inminente.

Pese a ello, hay un nuevo reporte que generó bastante entusiasmo entre los seguidores de la franquicia japonesa, pues un insider asegura que Persona 6 estará presente en uno de los eventos de este fin de semana.

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La revelación de Persona 6 sería inminente, según insider

Los rumores y las filtraciones durante la temporada más importante de anuncios son muy comunes. Algunos pasan desapercibidos, mientras que otros llaman poderosamente la atención de la comunidad. Justo esto sucedió con el más reciente reporte sobre Persona 6, uno de los juegos japoneses más esperados de los últimos años.

NatetheHate, un reconocido insider de la industria, decidió hablar sobre lo que, supuestamente, ATLUS está preparando para el Summer Game Fest 2026. Está convencido de que veremos el primer vistazo de Persona 6 este fin de semana, concretamente en el XBOX Games Showcase 2026.

En el más reciente episodio de su podcast, el informante aseguró que ATLUS estará presente en el próximo evento de XBOX, tal como ha sucedido en ediciones anteriores del show. En esta ocasión, su gran revelación sería el primer teaser de Persona 6.

“Tengo la suficiente confianza como para decir que Persona 6 estará presente. No creo que haya alguna posibilidad de que Persona 6 no aparezca en este evento”, señaló NatetheHate.

Persona 6 sería uno de los grandes anuncios del Xbox Games Showcase 2026

Como lo comentamos, ATLUS se ha convertido en uno de los socios más importantes de XBOX, así que posiblemente el estudio japonés sí esté presente en el evento del domingo. Se especula que revelará más información sobre Persona 4 Revival, pues varias pistas apuntan a que muy pronto habrá noticias del remake.

Si la información de NatetheHate es precisa, entonces ATLUS también nos ofrecería un vistazo a la próxima entrega principal de la franquicia. Sin embargo, es importante recalcar que se trata de un simple rumor.

¿Qué sabemos sobre Persona 6?

El hype por Persona 6 está en uno de sus puntos más altos, pues en días recientes hubo varias filtraciones sobre su desarrollo. En las redes sociales circularon imágenes que, supuestamente, muestran a los protagonistas, el logo y demás arte del JRPG.

En concreto, se mostró a un personaje masculino de cabello rubio y a una chica de cabello oscuro con puntas rojas. Los fans consideran que el material es legítimo, pues encaja con la estética de la franquicia y, además, ATLUS hizo reclamos para eliminarlo de las redes sociales.

Se especula que el JRPG se ambientará en Sakuragicho, una zona de Yokohama, Japón. Las filtraciones también revelan que la mascota del juego podría llamarse Nilfer y que habrá VTubers en su universo. Por último, se dice que el plan de ATLUS es lanzar Persona 6 en algún momento de septiembre de 2027, pero la realidad es que por ahora ningún detalle ha sido confirmado.

Las especulaciones y las filtraciones sobre el JRPG de ATLUS están a la orden del día

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