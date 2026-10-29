Imagina un juego de terror que retoma lo mejor de grandes clásicos, como Resident Evil y Silent Hill, y lo combina con una propuesta única capaz de innovar en el género. Ese título ya existe y puedes conseguirlo gratis para PC por tiempo limitado.

Gracias a una atractiva promoción, podrás sumar a tu colección un juego que ha recibido una infinidad de elogios debido a su apartado gráfico, su narrativa y su jugabilidad, inspirada en los mejores títulos de horror y supervivencia que existen. El título es ideal para pasar un buen rato en esta temporada de Halloween, así que a continuación te decimos cómo conseguirlo y ahorrar más de $200 pesos.

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Juego de terror y supervivencia con reseñas mayormente positivas está disponible gratis en PC

Sagas como Resident Evil y Silent Hill siguen dominando el survival horror, a pesar de sus altibajos. Al mismo tiempo, la escena independiente ha demostrado que puede innovar en el género con propuestas muy frescas que, a la vez, se inspiran en aquellos títulos que marcaron a generaciones de jugadores.

Un ejemplo perfecto de ello es Sorry We’re Closed, título de à la mode games que debutó para PC en 2024. A pocas semanas de su estreno, el survival horror recibió elogios por parte de los entusiastas del género debido a que es un homenaje a sagas clásicas.

Sorry We’re Closed te pone en los zapatos de Michelle, una joven que está en apuros luego de que un archidemonio se enamora de ella. Su pretendiente le pone una maldición de la que deberá escapar, pero primero deberá explorar un mundo lleno de ángeles y demonios.

Desde su revelación, el título llamó poderosamente la atención por su llamativa y provocativa estética, sus colores neón y sus singulares personajes. Sorry We’re Closed convenció a los fanáticos del género, así que tiene reseñas muy positivas en plataformas como Steam.

La buena noticia es que actualmente puedes conseguir el título de terror con 100% de descuento. Esto gracias a una promoción de Epic Games Store, que hace poco inició con su venta especial de Halloween. Normalmente, Sorry We’re Closed se vende por $222.99 MXN en dicha tienda, pero por unos días estará disponible sin costo.

Para conseguirlo gratis, basta con que visites su página en Epic Games Store y des clic en el botón “Obtener”. Una vez que completes el proceso, podrás disfrutar la peculiar historia de Sorry We’re Closed cuando quieras. Sólo toma en cuenta que la promoción concluirá el próximo 5 de noviembre.

Sorry We’re Closed está disponible gratis en Epic Games Store por tiempo limitado

¿Qué ofrece Sorry We’re Closed?

Como te comentamos, Sorry We’re Closed recupera elementos clásicos de los survival horror, así que prepárate para explorar tétricos escenarios con cámaras fijas y cuidar tu munición lo más posible, pues los recursos serán muy limitados. El título se distingue por su combate en primera persona que incorpora elementos arcade.

Otra mecánica innovadora de Sorry We’re Closed es el uso del tercer ojo, una misteriosa habilidad que le permite a la protagonista percibir 2 mundos al mismo tiempo. Gracias a esto, podrá revelar secretos, resolver acertijos y progresar en su misión de romper la maldición que la persigue.

Asimismo, el tercer ojo deja a Michelle identificar rápidamente los puntos débiles de sus enemigos, una estrategia indispensable para ahorrar recursos y guardarlos para las batalla contra los jefes. Sorry We’re Closed también ofrece un buen nivel de rejugabilidad, pues dependiendo de tus elecciones y tus interacciones con ciertos personajes podrás desbloquear finales diferentes.

Sorry We’re Closed es un homenaje a los survival horror clásicos, pero con un giro interesante

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