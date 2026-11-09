LO QUE DEBES SABER:

James Gunn y Peter Safran dejan sus cargos como directores de DC Studios tras el bajo rendimiento de Supergirl y el estreno tibio de Clayface

Jeremy Latcham, exejecutivo de Marvel Studios, asumirá los cargos de presidente y director creativo de DC Studios a partir del 1 de diciembre de 2026

A pesar de su salida, Gunn y Safran seguirán involucrados en proyectos como Superman: Man of Tomorrow y The People vs. Gorilla Grodd

Marvel sentó las bases de lo que hoy conocemos como Universos Cinematográficos, es decir, películas y shows de televisión que comparten una sola narrativa unificada y que se complementan entre sí. DC tuvo un primer intento fallido, y lo volvió a intentar con el liderazgo de James Gunn y Peter Safran; sin embargo, la jerarquía de poder cambió otra vez.

Después de que el universo liderado por Zack Snyder arrojó resultados flojos en la década pasada, Warner Bros. Pictures decidió reiniciar la historia e iniciar desde 0. James Gunn y Peter Safran asumieron la dirección creativa y ejecutiva de DC Studios en 2022, y desde entonces han lanzado múltiples proyectos para TV y cines.

Video relacionado: La situación de Mortal Kombat y Batman acaba de empeorar

James Gunn y Peter Safran salen de la dirección de DC Studios

Para bien o para mal, se confirmó el fin de una era. Hace unos meses, Paramount concretó la compra de Warner Bros. Discovery, lo que dio como resultado la división renovada de Skydance. Se previa que esta fusión colosal entre los 2 titanes del entretenimiento provocara cambios radicales en los planes y la organización.

El futuro para DC Studios se puso en duda tras un inicio complicado. Si bien Superman de David Corenswet y Rachel Brosnahan fue un éxito al superar los $600 millones de dólares en taquilla, Supergirl, la segunda película del nuevo Universo Cinematográfico, fue un fracaso absoluto al recaudar sólo $126,000 millones de dólares.

Por su parte, Clayface, una cinta de terror enfocada en el villano de Batman, mantiene un buen ritmo y actualmente supera los $100 millones de dólares, pese a tener un estreno tibio. Este proyecto alcanzó la rentabilidad gracias a su presupuesto modesto de $40 millones de dólares.

Aun así, parece que el fracaso de Supergirl activó algunas alarmas en el interior de la compañía. El lunes 9 de noviembre de 2026, Skydance, que ahora supervisa la división enfocada en adaptaciones de cómics, confirmó que James Gunn y Peter Safran darán un paso al costado y abandonarán sus puestos de directores de DC Studios.

El anuncio oficial también revela que Jeremy Latcham, un importante exejecutivo de Marvel Studios, asumirá el rol de presidente y director creativo de DC Studios a partir del 1 de diciembre de 2026, fecha en la que los antiguos líderes darán la espalda a sus puestos anteriores.

“James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación. Sentaron las bases y crearon un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos. Agradecemos su pasión, sus contribuciones y su compromiso con esta legendaria marca”, dijo David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance.

“La posibilidad de llevar al increíble elenco de personajes de DC a la pantalla de una manera que entusiasme a los fans de toda la vida, a la vez que presento sus historias atemporales a la próxima generación, es una enorme responsabilidad que me tomo muy en serio”, comentó Jeremy Latcham en el comunicado oficial.

Supergirl fue un fracaso en taquilla y Clayface tuvo un rendimiento decente

James Gunn y Peter Safran aún trabajarán en DC Studios

La noticia conmocionó a los fanáticos, pues tanto James Gunn como Peter Safran llevaban en el puesto sólo 4 años. Su salida representa un cambio significativo que dictará el rumbo de los proyectos futuros de la división de películas. Aun así, los antiguos directivos todavía estarán involucrados con DC Studios.

De acuerdo con los informes, el dúo aún seguirá de cerca la próxima Superman: Man of Tomorrow, la secuela de la cinta de 2025. Esta segunda entrega ya terminó su rodaje y actualmente está en fase de postproducción, con un lanzamiento previsto para el próximo año.

James Gunn y Peter Safran también seguirán involucrados con The People vs. Gorilla Grodd, un spin-off para televisión enfocado en el villano de The Flash. De igual forma, la pareja continuará su labor como productores de The Batman: Part II, la continuación directa de la aclamada cinta de 2022.

Una vez que la dupla termine sus proyectos actuales, la idea es que regresen a tiempo completo a su trabajo creativo. En una publicación personal, James Gunn reconoció que vivió momentos difíciles en su puesto anterior de DC Studios y que enfrentó dificultades para equilibrar sus labores creativas y directivas.

“Pero lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante los últimos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido, por decir lo menos, difícil (…) Sí, echaré de menos a la gente que me rodea y a quienes cuidan de estos fantásticos personajes, pero también me siento aliviado y emocionado de volver a dedicarme exclusivamente al cine.”, comentó el director de Superman.

James Gunn recordó que el próximo verano estrenará Superman: Man of Tomorrow, y señaló que acaba de comenzar de escribir un nuevo proyecto de DC. Por ahora, se desconoce cuál es dicha producción.

James Gunn aún trabajará en Superman: Man of Tomorrow y otros proyectos de DC Studios

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este cambio de rumbo? ¿Crees que es la mejor decisión? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con DC Studios.

Video relacionado: El futuro oscuro de Warner Bros.

Fuente