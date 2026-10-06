Hoy es un día histórico para la industria del entretenimiento, pues Paramount acaba de completar la compra de Warner Bros. Discovery. Luego de una auténtica guerra comercial, la compañía en manos de David Ellison se sobrepuso a competidores como Netflix para quedarse con uno de los conglomerados más importantes del cine y la televisión.

Esta mañana, el directivo confirmó que el acuerdo para fusionar Paramount y Warner Bros. Discovery por fin está completo. Luego de un acuerdo de $111 mil millones de dólares, ambas compañías se fusionarán bajo el nombre Skydance Corp., que se encargará de gestionar franquicias como Harry Potter, el universo de DC y Game of Thrones, así como los estudios de televisión y cinematográficos de Hollywood más importantes.

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Paramount y Warner Bros. Discovery se fusionan en Skydance

Luego de un extenso proceso legal, una batalla de ofertas, demandas y polémicas de tintes políticos, Paramount por fin es el nuevo dueño de Warner Bros. Discovery. Ambas empresas operarán bajo el paraguas de Skydance, firma que será dirigida por David Ellison y Ynon Kreiz, el exjefe de Mattel.

El acuerdo posicionará a la empresa de la familia Ellison en la cima de la industria del entretenimiento. Esto debido a que el acuerdo incluye los servicios de streaming Paramount+ y HBO Max, que se fusionarán. También implica a importantes cadenas de televisión, como CBS, CNN, Comedy Central, MTV y TBS.

Por si fuera poco, Skydance ahora tendrá el control de aclamadas franquicias del cine y la televisión, como Harry Potter, Game of Thrones, DC, Yellowstone, Misión Imposible, Top Gun y la rama infantil de Nickelodeon. A esto se suman las propiedades intelectuales de HBO, que aportan un valioso catálogo a la nueva compañía producto de la fusión.

“Hoy es un día histórico, no sólo para Skydance, sino para toda nuestra industria”, afirmó Ellison. “Desde el principio, nuestra ambición fue unir a estos 2 estudios con tanta historia y crear un competidor más fuerte, con el talento, los recursos y el alcance necesarios para contar grandes historias en todos los géneros, en todas las plataformas y para audiencias de todo el mundo. Ahora esa ambición es una realidad… Nuestro enfoque ahora está puesto en el futuro: construir una empresa que impulse a los creativos, entretenga al público y recompense a los accionistas”.

De acuerdo con el ejecutivo, se espera que Skydance tenga ingresos anuales de $70 mil millones de dólares, pues su meta es ofrecer más innovación a los consumidores sin dejar atrás las franquicias que tanto aman. Por ahora, no hay detalles adicionales sobre la fusión de Paramount+ y HBO Max, que será uno de los cambios más importantes que llegarán tras la adquisición. Sin embargo, Ellison reiteró que se unirán en un mismo servicio con el paso del tiempo.

Skydance es el nuevo gigante del entretenimiento tras la fusión entre Paramount y Warner Bros.

¿Qué pasará con Warner Bros. Games?

Desde que Netflix anunció sus planes para comprar Warner Bros. Discovery, surgieron muchas dudas sobre el futuro de Warner Bros. Games. La división de videojuegos lleva un buen rato en crisis, debido a los malos resultados financieros de algunos de sus estrenos más importantes.

Por ahora, no hay detalles concretos sobre lo que sucederá con los estudios de la compañía tras la compra por parte Paramount. En teoría, NetherRealm Studios, Rocksteady, Avalanche Studio y TT Games pasarán a manos de Skydance, que también tiene un enorme interés en la industria del entretenimiento interactivo.

De hecho, a mediados de este año, Paramount Skydance anunció la creación de Paramount Games Studio, entidad que unificó la rama de videojuegos de la empresa, es decir, Skydance Interactive y Skydance New Media. Tendremos que esperar para saber que pasará con los estudios de Warner Bros. Games y sus franquicias.

Por ahora, no hay información sobre los planes de Skydance en la industria de los videojuegos tras la fusión

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