Varias iniciativas buscan regular el uso de las redes sociales entre niños y adolescentes, pues autoridades de diversos países expresaron su preocupación por los riesgos que implican plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para los menores de edad.

Actualmente se trabajan en varias iniciativas de ley que busca prohibir las redes sociales a los menores de 13 años. Una de ellas es la Ley KIDS (Mantener los espacios digitales de Internet responsables y fiables, por sus siglas en inglés) propuesta de la Comisión Europea que ya ha generado preocupación en la industria de los videojuegos.

Tim Sweeney, jefe de Epic Games, se pronunció en contra del proyecto, pues considera que afectará a los videojuegos. El directivo detrás del estudio de Fortnite considera que su aplicación será “terrible para la próxima generación de la humanidad”, pues atenta contra algo muy importante.

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¿Qué propone la Ley KIDS, iniciativa que busca regular el uso de redes sociales en menores?

El uso de las redes sociales por menores ha generado un intenso debate en todo el mundo, incluyendo México. Estudios han demostrado cómo plataformas sociales pueden generar dependencia, afectar el desarrollo emocional y dar acceso a contenido inapropiado. Por ello, la Ley KIDS busca que las redes sociales sólo sean accesibles sin supervisión a partir de los 15 años.

El proyecto de la Unión Europea quiere prohibir el uso de plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, X y demás a los menores de 13 años. Su objetivo es alejar a los menores del scroll infinito, los chatbots de IA que generan dependencia emocional, así como del uso nocturno de las plataformas.

Ley KIDS exige auditorias obligatorias, sistemas para verificar la edad de sus usuarios y ajustes a la seguridad de las plataformas. La ley abarcará a todas las redes sociales, pero también a populares plataformas de video, inteligencia artificial, tiendas online y videojuegos con componentes en línea.

La Unión Europea quiere acabar con el scroll o desplazamiento infinito en menores de 18 años, por la dependencia que genera en los usuarios que consumen videos cortos y publicaciones de otro tipo. Asimismo, quiere evitar que los menores usen las redes sociales en horas de descanso, por lo que prohibirá las notificaciones automáticas entre las 11:00 PM y las 8:00 AM.

En el caso concreto de los videojuegos, la Ley KIDS prohíbe exponer a los menores a sistemas de cajas de botín o microtransacciones que ofrezcan recompensas aleatorias.

¿Por qué Tim Sweeney, jefe de Epic Games, criticó la ley?

“Esto sería terrible para la próxima generación de la humanidad”, escribió Tim Sweeney en su cuenta de X para criticar la Ley KIDS. Considera que es un atentado contra la creatividad en los menores de edad y que cierra las puertas a la innovación desde una edad temprana.

El jefe de Epic Games está en desacuerdo con la forma en que la Ley KIDS estigmatiza a los videojuegos, por lo que está en contra de su aprobación. Afirmó que juegos como Fortnite y Roblox incentivan la creatividad de los jóvenes, así que es un error restringir el acceso a plataformas sociales.

“Las aplicaciones y los juegos de hoy son los pinceles y las casas en los árboles de ayer. Fortnite tiene el Modo Creativo, Roblox tiene Roblox Studio, y ser un creador digital está al alcance de todos, hasta que los políticos lo arrebaten”, añadió el directivo.

Tim Sweeney quiere ver al mundo arder

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