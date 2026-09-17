Estamos casi en la recta final de 2026, lo que significa que se avecina uno de los periodos más ajetreados en la historia reciente de la industria. Esto lo decimos porque en los próximos meses debutarán juegos muy importantes con apenas días de diferencia, incluido Grand Theft Auto VI.

Esta situación atípica obligó a los responsables de un esperado soulslike replantear su estrategia en torno al precio. Aunque reconocen que fue una decisión difícil, los desarrolladores optaron por hacer que su nuevo videojuego de acción sea muy barato y sólo esté disponible por $40 USD, a pesar de ofrecer muchas horas de contenido.

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Valor Mortis sólo costará $40 USD para convencer a los jugadores para que lo compren

Nos referimos a Valor Mortis, un nuevo juego de acción en primera persona con mecánicas soulslike que nos lleva a una realidad alterna durante la época de Napoleón Bonaparte. El juego sorprendió a propios y extraños en su primer avance, pero los jugadores se rascaron la cabeza cuando vieron la fecha de estreno: 24 de septiembre.

El videojuego de One More Level iba a debutar junto a titanes como Silent Hill: Townfall y Control Resonant. Al final, los desarrolladores decidieron alejarse un poco y retrasaron el juego hasta el 13 de octubre de 2026. Blake Rochkind, director del editor Lyrical Games, confesó que el equipo ya sabía que tendrían que mover el lanzamiento.

Si bien Valor Mortis tendrá un mayor margen para maniobrar, aún deberá enfrentarse a una dura competencia. Es por eso que sus responsables decidieron reducir el precio, a pesar de reconocer que el proyecto tiene todo lo necesario para enfrentarse a otros títulos importantes.

En un comunicado, Lyrical Games afirmó que el equipo mantuvo numerosas conversaciones sobre el precio del juego. “Creemos que, con sus 20 horas de historia, tiene la calidad, fidelidad y duración necesarias para competir de tú a tú con muchos videojuegos de precio completo; sin embargo, este otoño está repleto de lanzamientos”, señaló.

La compañía afirma que la demanda por el tiempo y dinero de los jugadores es particularmente alta durante esta época del año, por lo que el precio de $39.99 USD tiene la intención de hacer que más jugadores se animen a comprarlo.

Valor Mortis tendrá un precio competitivo y sólo costará $40 USD

Valor Mortis quiere ser un videojuego complementario

En una entrevista para The Game Business, Blake Rochkind profundizó en el tema y reconoció que le preocupa que el costo reducido dé la imagen errónea de que Valor Mortis es un juego de menor envergadura; sin embargo, en última instancia cree que es la decisión correcta.

El directivo de Lyrical Games considera que cobrar $40 USD por Valor Mortis le permitirá tener una oportunidad de sobrevivir al “otoño más loco en la historia de este negocio”, pues sabe muy bien que será un reto competir contra titanes como GTA VI, el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Silent Hill: Townfall, Gears of War: E-Day y muchos más.

Blake Rochkind señala que el soulslike de primera persona es una de las pocas nuevas franquicias que se lanzarán durante este otoño, lo que añade otra capa de dificultad. En última instancia, reconoce que no le molesta que la gente vea este título como una experiencia complementaria para acompañar lanzamientos más grandes.

El equipo espera que Valor Mortis se convierta en un juego que la gente pueda adquirir al mismo tiempo que otro. “Tal vez alguien planea comprar GTA VI, que en su versión más barata cuesta $80 USD. Pero no le importará comprar Valor Mortis a mitad de precio para jugarlo durante las semanas previas”.

Además de su costo accesible de sólo $40 USD, el nuevo videojuego de los creadores de la saga Ghostrunner tiene otra ventaja a su favor: será un estreno de día 1 en XBOX Game Pass, lo que significa que los suscriptores del nivel Ultimate podrán jugarlo en el estreno sin cargo adicional. Eso sí, el lanzamiento en el servicio no influyó en el precio.

Valor Mortis no fue el único videojuego que movió su fecha de estreno para escapar de la temporada más ocupada del año. Entre los títulos que debutarán más tarde de lo previsto encontramos a Lords of the Fallen II, la nueva entrega de la serie de Ci Games; y Rayman Legends Retold, el remake del clásico moderno de Ubisoft.

Valor Mortis deberá competir contra GTA VI, The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, Call of Duty y más lanzamientos

Pero cuéntanos, ¿te animarás a probar este juego? ¿Crees que su precio reducido le permitirá vender más copias? Déjanos leerte en los comentarios.

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