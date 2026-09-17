Los planes de Sony para la siguiente generación todavía son un misterio, pero es un hecho que desde hace años trabaja en el PlayStation 6. Diversos rumores aseguran que la compañía también está diseñando un nuevo PlayStation portátil (PSP) para jugar títulos de varias generaciones en cualquier lugar.

Nuevas filtraciones sobre dicho dispositivo, conocido con el nombre clave Project Canis, revelaron detalles técnicos sobre su verdadero potencial, que superaría al de un PS5 estándar en algunos apartados. Además, dejan claro que ofrecerá una experiencia de juego híbrida similar a la de Switch, pero con un potencial muy superior al de la consola de Nintendo.

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Entre un Nintendo Switch y un PS5: así sería el nuevo PlayStation portátil

Las filtraciones sobre el nuevo PSP continúan y ahora hay más detalles sobre sus especificaciones técnicas en comparación con las de un PS5 estándar. Asimismo, GameGPU publicó información sobre el desempeño de la consola en modo portátil y sobremesa, pues ofrecería una experiencia similar a la de Switch.

El reporte se refiere a la consola como PSP 3 y revela que su procesador funcionará a 1.2 GHz y ofrecerá una potencia de cálculo de 4.91 teraflops cuando se use en modo portátil. Las cifras se ajustarán a 1.65 GHz y 6.75 teraflops cuando el sistema se conecte a una base.

Una de las innovaciones del próximo PSP sería el uso de PlayStation Spectral Super Resolution 3.0 (PSSR 3.0), una nueva versión de la tecnología de escalado por inteligencia artificial de Sony. Según el reporte, esto ayudaría a que el recuento de teraflops alcanzara los 10 u 11 en el modo portátil y 14 teraflops en la base.

De esta forma, el nuevo PSP superaría los 10.28 teraflops del PS5 estándar y estaría cerca de los 16.7 teraflops del PS5 Pro. Es importante recordar que los teraflops no son necesariamente una medida de poder, sino que representa la potencia de cálculo teórica de un dispositivo.

Filtraciones anteriores afirmaron que la consola portátil superará en algunos apartados a XBOX Series S, como en el trazado de rayos y la rasterización. Por otro lado, se dice que PSSR 3.0 será más impresionante que el DLSS 4.5 de NVIDIA. Otro nuevo detalle muy interesante es que el PSP de nueva generación forzaría una resolución interna de 540p en modo portátil para posteriormente escalarla a 1080p.

El nuevo PSP superaría en algunos apartados a consolas como el PS5 y XBOX Series S

Las especificaciones técnicas del próximo PSP

PlayStation no ha confirmado por ahora sus planes para lanzar un nuevo PSP, aunque ha insinuado su interés en volver al mercado de las portátiles. Las filtraciones revelan que Project Canis funcionaría con un procesador AMD personalizado de 3 nanómetros y 6 núcleos ZEN 6.

Además, la consola tendría 24 GB de memoria LPDDR5X compartida mediante un bus de 192 bit y una unidad gráfica con 16 unidades de cómputo, basadas en la arquitectura RDNA 5 más reciente. Abajo están sus especificaciones filtradas:

CPU: 6 núcleos Zen 6 (4 núcleos Zen 6c + 2 núcleos de bajo consumo)

GPU: 16 CUs RDNA 5 a 1.2–1.65 GHz

Memoria del sistema: 24 GB LPDDR5X, bus de 192 bits

Consumo energético: 15–25 W

Reescalado: PSSR 3.0 (reescalado y generación de cuadros activados)

Resolución objetivo: 540p nativos → 1080p mediante PSSR 3.0

TFLOPs (portátil/acoplado): 4.91 TFLOPs / 6.75 TFLOPs

TFLOPs efectivos con PSSR 3.0: 10–11 TFLOPs (portátil) / ~14 TFLOPs (acoplado)

El sistema portátil de Sony ofrecería una experiencia híbrida

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