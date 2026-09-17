GTA VI es el lanzamiento más importante de la década, y poco a poco salen a la luz nuevos detalles que nos permiten dimensionar su escala. El estreno oficial está más cerca que nunca, pero únicamente los fanáticos de consola podrán disfrutar el sandbox a finales de este año. Eso sí, sólo es cuestión de tiempo para que los jugadores de PC pueden unirse a la diversión.

El videojuego de mundo abierto llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre de 2026, pero por ahora únicamente se confirmaron las versiones para XBOX Series X|S y PlayStation 5. Si bien los desarrolladores guardan silencio sobre un hipotético port para computadoras, los comentarios recientes del jefe de Take-Two dan esperanza a los fans.

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El responsable de Grand Theft Auto VI dice que el PC es “cada vez más importante”

Este jueves 17 de septiembre tuvo lugar la más reciente junta de Take-Two Interactive con los inversionistas. Allí, Strauss Zelnick, director ejecutivo de la compañía, respondió a una pregunta sobre la filosofía que maneja la empresa al momento de gestionar sus lanzamientos para múltiples plataformas.

En específico, un accionista cuestionó si la escasez de PlayStation 5 Pro provocará cambios en la distribución de los juegos para PC. Es una interrogante curiosa al recordar que el avance extendido de Grand Theft Auto VI fue tan exitoso que provocó que se agotara la consola de Sony en múltiples países.

En respuesta, Strauss Zelnick, jefe de la compañía matriz de Rockstar Games, afirmó que el enfoque general de Take-Two Interactive es llevar sus juegos a las plataformas que tengan un público amplio. Si bien no se refería directamente a GTA VI, sus comentarios engloban todos sus lanzamientos.

“Supongo que se trata de una pregunta sobre la frecuencia de los lanzamientos para PC. La estrategia de la compañía es, por lo general, lanzar juegos para cualquier plataforma que tenga una audiencia significativa. Pero no siempre es así. Sin duda, si las plataformas dejaran de ser viables, podríamos cambiar esa estrategia”, comentó el directivo.

Lo interesante viene justo después. En la misma respuesta, Strauss Zelnick afirmó que la plataforma de PC es “cada vez más importante” para la empresa, una tendencia que se ha vuelto constante con el paso del tiempo. Sin duda, estos comentarios dan esperanza a los fans que esperan que el videojuego de mundo abierto llegue a ordenadores.

Cuando el actual jefe de Take-Two Interactive se unió a la compañía en 2007, afirmó que las ventas para PC representaban aproximadamente 5% del volumen total para la serie NBA 2K. Esos números ya quedaron muy atrás, pues “ahora, en lo que respecta a un título importante, las ventas para PC pueden representar entre 45% y 50%”.

Y en efecto, Grand Theft Auto V es muy popular en PC. La Enhanced Edition tiene más de 210,000 reseñas de jugadores en Steam, y habitualmente se sitúa entre los 20 juegos más populares de la tienda de Valve en términos de jugadores activos. Propuestas como Red Dead Redemption 2 también son un éxito comercial en la plataforma.

GTA VI aún no tiene fecha de estreno para las versiones de Steam y la Epic Games Store

¿Cuándo debutará GTA VI para PC? El lanzamiento estaría cerca

El lanzamiento de GTA VI para PC es inminente, así que la verdadera pregunta es: ¿cuánto habrá que esperar para que el videojuego de Lucía y Jason aterrice en Steam y la Epic Games Store? La historia parece indicar que el debut de esa versión podría tardar mínimo 1 año.

Grand Theft Auto V llegó a PC en abril de 2015, alrededor de 18 meses después de su debut original en PS3 y XBOX 360. Por su parte, Red Dead Redemption 2 se lanzó para PC un poco más rápido, en octubre de 2018. Es probable que Grand Theft Auto VI se mantenga en la misma línea.

Eso sí, el periodista Andy Robinson de VGC afirmó que el estreno en PC de la nueva entrega de la franquicia está más cerca de lo previsto, pues, según un rumor, Rockstar Games baraja la posibilidad de mover la fecha de lanzamiento del port para ganarle el paso a la actual crisis de hardware.

Rockstar Games guarda silencio sobre estos informes, y aún no confirma oficialmente que Grand Theft Auto VI se lanzará en PC. Lo que ya sabemos es que la empresa puso en marcha su campaña de marketing, pues esta semana anunció el lanzamiento físico del soundtrack oficial.

Es casi un hecho que GTA VI llegará eventualmente a PC

Pero cuéntanos, ¿cuándo crees que llegará GTA VI a PC? ¿Te esperarás al lanzamiento en ordenadores o planeas jugar la versión de consolas? Déjanos leerte en los comentarios.

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