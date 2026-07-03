Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run generó mucha expectativa en la previa a su lanzamiento oficial; después de todo, se trata de la adaptación de una de los mejores arcos del manga original. Dicho esto, es incómodo admitir que la forma en que Warner Bros. Japan y Netflix manejaron este estreno dejó mucho que desear.

Aunque los fanáticos ya pueden ver el primer episodio de la nueva serie basada en la obra de Hirohiko Araki, durante meses se preguntaron cuándo se emitiría el segundo capítulo y el resto de la temporada. Afortunadamente, los responsables de la franquicia por fin respondieron estas interrogantes y brindaron mucha información adicional.

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Confirman fecha de estreno del 2nd Stage de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run

Los fanáticos de la industria del anime saben de sobra que, por lo general, la mayoría de las series estrenan un nuevo capítulo de forma semanal hasta el final de su respectiva temporada. Es un esquema que genera expectativa por el siguiente episodio al mismo tiempo que permite a los animadores terminar la producción.

Las últimas 2 series de Jojo’s Bizarre Adventure optaron por un formato diferente que molestó a un sector de la comunidad. Stone Ocean dividió sus 38 episodios en 3 tandas que debutaron entre 2021 y 2022. Steel Ball Run también tuvo un lanzamiento inusual, pues el primer capítulo llegó al catálogo de Netflix el 19 de marzo de 2026.

Si bien la nueva temporada debutó con un episodio de duración extendida de 48 minutos, no había noticias sobre cuándo regresaría el show animado. Ante las críticas de los fanáticos, Netflix se limitó a decir que el anime de David Productions volvería para su 2nd Stage en algún punto de 2026. Por suerte, ya conocemos cuándo y otros detalles.

El viernes 3 de julo de 2026 se llevó a cabo el Anime Expo, un evento que tuvo un panel especial enfocado en Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run. Durante la conferencia, a la que se dio cita el compositor Yugo Kanno, Warner Bros. Japan confirmó que la segunda parte del anime empezará su emisión el 25 de septiembre de 2026 a través de Netflix.

De acuerdo con la información oficial, tanto el 2nd Stage como el 3rd Stage se transmitirán de forma consecutiva sin alguna pausa de por medio a través del servicio de streaming, y entre ambas partes habrá un total de 11 episodios. La nueva temporada estará disponible en todo el mundo.

También se confirmó que los capítulos se estrenarán semanalmente, lo que significa que los famosos “Viernes de Jojo’s” estarán de vuelta. Como su nombre indica, se trata de una tradición en la que los fanáticos se dan cita para ver los nuevos episodios y discutir sobre los acontecimientos ocurridos. Es la primera vez desde Golden Wind que se opta por dicho formato de estreno.

Jojo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run por fin regresará el 25 de septiembre de 2026 con el estreno semanal del 2nd Stage

Esta es la parte de la historia que adaptará el 2nd Stage del anime

Durante el panel del Anime Expo se dio a conocer oficialmente que la segunda parte de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run adaptará el arco argumental conocido como “A través del desierto de Arizona”, en la que Johnny Joestar y Gyro Zeppeli deberán enfrentarse a nuevos enemigos durante su carrera por Estados Unidos.

El primer episodio de 48 minutos que dio inicio a la nueva temporada adaptó un total de 11 capítulos del manga, por lo que se espera que al anime abarque hasta 5 números de la obra original en cada estreno. El 2nd Stage abarca los capítulos 12 al 27 de la historieta japonesa.

En la conferencia se mostró un nuevo adelanto doblado al inglés, aunque ni Warner Bros. ni Netflix lo han hecho público. Según los asistentes, el nuevo trailer del anime producido por David Productions se enfoca en 3 personajes clave que por fin harán su debut en la serie animada: Mountain Tim, Funny Valentine y Hot Pants.

Por ahora, se desconoce cuándo regresará el anime después de la emisión de los próximos 11 episodios. Netflix declaró que la serie tendrá una duración dividida, lo que significa que el show se transmitirá durante aproximadamente 3 meses y luego se tomará un descanso antes de regresar para otra emisión trimestral.

Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball 2nd Stage continuará la historia deJohnny Joestar y Gyro Zeppeli

Pero cuéntanos, ¿te emociona el regreso del anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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