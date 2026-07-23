Los comerciales son un mal necesario con el que tenemos que lidiar en la televisión, los servicios de streaming y, muy pronto, en las plataformas de videojuegos. XBOX anunció que integrará publicidad en uno de sus servicios más populares, la cual aparecerá justo antes de que empecemos a jugar.

Desde hace meses, XBOX ha explorado alternativas para integrar comerciales a su ecosistema con un objetivo en concreto: evitar otros posibles aumentos de precio en sus productos. La compañía sabe que se trata de un cambio que despertará polémica, así que decidió iniciar su estrategia con un plan que también beneficiará a sus jugadores. ¿Cómo? XBOX permitirá que sus fans usen gratis uno de sus servicios más populares si ven publicidad.

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Este servicio de XBOX empezará a mostrar comerciales

En junio, Matthew Ball, director de estrategia XBOX, habló sobre cómo los comerciales ayudarían a la industria de los videojuegos a luchar contra los constantes aumentos de precio. Explicó que podrían ser una vía más de ingresos para las compañías y una buena opción para garantizar precios accesibles en los juegos y servicios.

Ese futuro del que habló el directivo ya está a la vuelta de la esquina, pues XBOX confirmó que añadirá comerciales a uno de sus servicios. Por medio de un comunicado, informó que muy pronto ofrecerá una versión de XBOX Cloud Gaming con publicidad.

Los jugadores podrán disfrutar sus juegos en la nube sin tener una suscripción a XBOX Game Pass, pues bastará con ver publicidad para acceder al servicio sin costo adicional. Esta novedad sigue en fase de experimentación y, por ahora, sólo está disponible para los miembros del programa XBOX Insiders.

Ahora bien, ¿cómo funcionará? El servicio de streaming en la nube reproducirá anuncios antes de dar acceso gratuito por 1 hora a los usuarios. De esta forma, la publicidad no interrumpirá la experiencia de juego en ningún momento.

El juego en la nube de XBOX tendrá un plan gratuito con comerciales

La idea es que más jugadores se acerquen a XBOX Cloud Gaming y jueguen en la nube sin la necesidad de pagar una suscripción. En una fecha no confirmada, esta versión gratuita del servicio llegará a más usuarios y, al parecer, estará disponible para consola, PC y móviles.

Será posible stremear sin costo adicional los juegos de nuestra colección digital o títulos free-to-play, tal como ya ocurre con Fortnite. Es importante recalcar que, por ahora, la variante de XBOX Cloud Gaming con comerciales estará disponible por tiempo limitado y sólo para miembros Insiders.

XBOX explica por qué la publicidad llegará a su ecosistema

Antes de continuar, es importante aclarar que los comerciales sólo llegarán al plan gratuito de Cloud Gaming. Si eres jugador de XBOX, puedes estar tranquilo, pues no los verás en XBOX Game Pass ni cuando juegues de forma nativa en tu consola o PC, al menos no por ahora.

En su comunicado, la compañía explicó que la publicidad ha formado parte de los videojuegos durante décadas, pero que quiere hacer algo diferente para que se sientan menos invasivos y beneficien a todos. Su meta es integrarlos a su servicio pensando en los jugadores, pues los comerciales le ayudarán a reducir los costos de acceso a su plataforma.

“Crea una forma alternativa para que los jugadores accedan a los juegos sin necesidad de una compra inicial por streaming y amplía la audiencia mediante nuevas formas de jugar. Para las marcas, esto sólo funciona si aparecer aquí mejora la experiencia, en lugar de perjudicarla”, afirmó XBOX.

Otros servicios de XBOX podrían recibir publicidad en el futuro

La compañía explorará formas de integrar publicidad en sus servicios, así que compartió las reglas que seguirá para no perjudicar a su comunidad en el camino. Su plan se resume en 5 puntos:

Pensar en el jugador, pues los anuncios deben generar valor.

No interrumpir las sesiones de juego.

Aplicar los mismos estándares de calidad a sus anuncios que a su contenido.

Tener claro qué es publicidad.

Asegurarse de que los anuncios se ajusten a las expectativas de los jugadores en cada plataforma.

La prueba con XBOX Cloud Gaming servirá para recibir retroalimentación de los jugadores y mejorar la integración de comerciales en el futuro. Por ahora, no hay planes para su llegada a Game Pass.

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