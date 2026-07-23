EA Sports FC 27 confirma su mundo abierto, The Grounds, y muestra sus mejoras en jugabilidad. ¿Cuándo sale?Por Víctor Rosas el
La franquicia de futbol está de vuelta y su nuevo avance tiene a Kylian Mbappé y Jude Bellingham
La Copa del Mundo 2026 terminó hace unos días, pero la pelota no se detiene y la siguiente temporada futbolera ya está en marcha. EA Sports FC 27 comenzó su ciclo y hoy fue la presentación oficial.
El hype por las novedades está en todo lo alto, en especial por la revelación de un nuevo modo de juego que será de mundo abierto y tendrá mucho contenido para los fans del balompié.
Asimismo, y como cada año, el equipo de desarrollo aprovecha esta ocasión para mostrar las mejoras que habrá en esta edición en cuanto a físicas y jugabilidad.
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EA Sports FC 27 confirma The Grounds, su mundo abierto en línea
Hace unos momentos, EA Sports presentó oficialmente FC 27, la nueva entrega de la exitosa franquicia de futbol que llegará el próximo 25 de septiembre a consolas y PC.
El primer avance de este nuevo título confirmó el rumorado modo de mundo abierto, The Grounds. Tal como se anticipó, se trata de un mundo en línea pensado para todos los fans del deporte más hermoso del mundo.
Los jugadores creados por el usuario interactuarán en una ciudad conformada por distritos, cada uno con una temática futbolera y con muchas actividades por hacer. Obviamente, hay varias canchas listas para echar la reta.
Por otra parte, el trailer anticipa el contenido que habrá para los jugadores en cuanto al aspecto visual. Jerseys, pants, shorts, tenis, tachones, gorras, etc. La expectativa es que las opciones de personalización sean variadas y que haya más opciones conforme avance la temporada.
¿Qué mejoras habrá en FC 27?
Tras mostrar el primer avance de The Grounds, EA Sports dio un vistazo a las mejoras que habrá en cuanto a jugabilidad en FC 27.
Este año, se muestran ajustes en el sistema de defensa y en la capacidad de los personajes para leer las jugadas y anticiparse para tratar de robar el balón. Cabe recordar que este sistema está potenciado por IA ya que EA Sports cuenta con tecnología capaz de convertir videos de partidos reales en datos para videojuego.
De la misma forma, habrá mejoras para la ofensiva con más jugadas al toque, paredes y algo que los jugadores exigieron desde hace meses: una física realista de cabeceo para poder meter goles de esa forma.
Finalmente, se confirmó que EA Sports FC 27 tendrá más de 21 mil jugadores reales, más de 800 equipos, más de 140 estadios y más de 35 ligas con licencia oficial.
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