Shigeru Miyamoto explica por qué Nintendo apuesta por varios remakes y su respuesta tiene mucho sentidoPor Dan Villalobos el
El creativo defendió la estrategia de la compañía y reveló por qué son importantes para una nueva generación de jugadores.
Los remakes se siguen convirtiendo en parte importante de las compañías de videojuegos. Nintendo es una de las que poco a poco se han unido a esta tendencia con títulos clásicos que buscan ofrecer mejoras visuales, ajustes en la jugabilidad y nuevas funciones.
Aunque hay algunos fans que consideran que Nintendo está recurriendo demasiado a este tipo de prácticas, el legendario Shigeru Miyamoto cree que existe una razón importante para seguir apostando por los remakes.
Fue en una entrevista reciente con la revista japonesa Famitsu, donde el creativo explicó por qué los remakes siguen siendo relevantes.
Shigeru Miyamoto cree que los remakes ayudan a nuevas generaciones de jugadores
Durante la entrevista, Miyamoto comentó que el paso del tiempo hace que muchos videojuegos queden fuera del alcance de algunos jugadores.
Según explicó el japonés, los usuarios más jóvenes difícilmente han tenido acceso a títulos publicados hace más de una década.
Miyamoto señaló que al rehacer juegos clásicos con mejoras gráficas y adaptar su gameplay a hardware actual puede satisfacer la demanda de nuevos jugadores:
“Algunas personas podrían decir que hay demasiados remakes, pero después de 5 años muchas personas dejan de jugar ciertos títulos. Los jóvenes de hoy no tienen la oportunidad de jugar videojuegos de hace 10 años, así que rehacerlos para que sean más accesibles y lanzarlos nuevamente es una buena forma de satisfacer esa demanda. Dar a conocer los juegos originales también conduce a futuros desarrollos, por lo que recientemente hemos apostado activamente por ello”, explicó Miyamoto.
Cabe mencionar que las declaraciones el japonés llegan en un momento en el que Nintendo ha relanzado varios juegos clásicos con remakes, como Star Fox.
Los remakes seguirán siendo parte de la estrategia de Nintendo
Las palabras de Miyamoto dejan claro que los remakes van más allá de aprovechar la nostalgia. Para Nintendo, representan una oportunidad para acercar su catálogo histórico a una audiencia completamente nueva.
Ahora, todo indica que la gran N seguirá lanzando nuevas propuestas, pero combinándolas con el regreso de algunos clásicos, por lo que seguramente el panorama para los usuarios de Nintendo Switch 2 será muy prometedor.
¿Qué franquicia de Nintendo crees que merece recibir un remake? ¿Hay algún clásico que nunca pudiste jugar y te gustaría ver en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.
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