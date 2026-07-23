Los xenomorfos están a nada de regresar y, en esta ocasión, lo harán con más aliados, enemigos inteligentes y una experiencia cooperativa que promete bastante.

Los integrantes de Daybreak Game Company y Cold Iron Studios revelaron cuándo estará disponible Aliens: Fireteam Elite 2, la secuela del shooter inspirado en una de las sagas de ciencia ficción más queridas de la pantalla grande.

Además de confirmar la fecha de lanzamiento del juego, las compañías detallaron las ediciones disponibles y el contenido adicional que lo acompañará. Entre las sorpresas destaca un paquete especial con referencias a Ellen Ripley que amarán los más fans de la franquicia.

¿Cuándo sale Aliens: Fireteam Elite 2 y qué incluirán sus ediciones?

Daybreak Game Company confirmó que Aliens: Fireteam Elite 2 llegará el 25 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

El juego tendrá una edición estándar con un precio de $49.99 USD, mientras que la 40th Anniversary Premium Edition costará $69.99 USD e incluirá contenido cosmético y armas exclusivas.

Uno de los mayores atractivos será el Ripley’s Hive Exterminator Pack, un paquete inspirado en la apariencia de Ellen Ripley durante el desenlace de la película Aliens (1986), por lo que los jugadores podrán equipar este atuendo en cualquier personaje creado.

Si eso no fuera suficiente, la edición también incluirá el Herk Mondo’s Pest Pack, basado en el héroe de los cómics del universo Alien, con un nuevo atuendo y más opciones de personalización.

Hasta 4 jugadores podrán enfrentar a los xenomorfos juntos

Cabe mencionar que Aliens: Fireteam Elite 2 apostará por el cooperativo, tal como sucedió con la primera entrega, aunque ahora permitirá formar equipos de hasta 4 jugadores.

Te recordamos que en esta secuela, los jugadores tomarán el papel de Marines Coloniales enviados a algunas de las zonas más peligrosas del universo. Gracias a esto, se esperan enfrentamientos más dinámicos, enemigos con mejor inteligencia artificial y combates donde los xenomorfos podrán emboscar desde cualquier parte.

Por último, habrá una clase de especialista completamente personalizable, nuevas mecánicas de escuadrón y modificaciones elementales para las armas.

También habrá contenido inspirado en Alien: Romulus

El mismo 25 de agosto estará disponible el Rain’s Jackson’s Star Pack, un contenido descargable con precio de $9.99 USD. Este paquete estará inspirado en Alien: Romulus e incluirá un atuendo basado en Rain Carradine, protagonista de la película.

Este contenido ofrecerá una versión modificada del rifle de pulsos del personaje, la cual está equipada con un lanzador criogénico capaz de congelar y destruir enemigos.

¿Planeas jugar Aliens: Fireteam Elite 2 con amigos? ¿Qué contenido especial te llamó más la atención? Cuéntanos en los comentarios.

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