LO QUE DEBES SABER:

Un RPG con elementos de supervivencia y zombies está disponible gratis gratuita en PC por motivos del Black Friday

La oferta estará disponible por tiempo limitado y finalizará el 29 de noviembre

El juego está inspirado en The Walking Dead, Darkest Dungeon y This War of Mine

El Black Friday llegó con muchas ofertas y atractivos descuentos para consentirnos. Algunas tiendas de juegos para PC se sumaron a esta celebración para ofrecernos rebajas irresistibles y uno que otro regalo. De hecho, actualmente puedes conseguir gratis un llamativo RPG con toques de supervivencia inspirado en The Walking Dead, la popular serie de AMC Studios para la televisión.

El título en cuestión ha recibido reseñas muy positivas, pues retoma elementos de aclamadas franquicias para ofrecer una experiencia divertida que te mantendrá enganchado. Sin embargo, debes ser rápido, pues la promoción para conseguir el juego con 100% de descuento sólo estará disponible por unos cuantos días.

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Un RPG con zombies y toques de supervivencia está disponible gratis en PC

Los estudios Silent Dreams y Headup sorprendieron en 2021 con el lanzamiento de un juego para PC que mezcla mecánicas de rol, roguelike y supervivencia con un mundo plagado de zombies y combates por turnos. El título —inspirado en Darkest Dungeon, This War of Mine y The Walking Dead—, recibió reseñas muy positivas en plataformas como Steam.

Nos referimos a Dead Age 2: The Zombie Survival RPG, secuela ambientada 10 años después de su entrega original. El juego nos pone en medio de un apocalipsis zombie y en una lucha entre 3 facciones: los militares, los contrabandistas y los independientes. Todos luchan por llegar a Freedom City, lugar donde se creó una cura para el brote.

De acuerdo con sus desarrolladores, no es indispensable jugar la primera entrega para entender la historia de Dead Age 2, pues tiene una narrativa independiente. Esto queda comprobado en sus reseñas, donde los jugadores elogian las mecánicas, la construcción de mundo y personajes, así como la historia de la secuela.

Como te comentamos, Dead Age 2 está disponible gratis, pero sólo por tiempo limitado. GOG acaba de iniciar su venta especial de Black Friday y, además de atractivos descuentos, la tienda también ofrece sin costo copias del título de zombies.

El juego estará disponible con 100% de descuento durante todo este fin de semana, así que tienes hasta el domingo, 29 de noviembre, para reclamarlo sin costo y añadirlo a tu colección de juegos para PC.

Normalmente, Dead Age 2 se vende por $208.99 MXN, así que se trata de una oferta atractiva que vale la pena aprovechar, más debido a que el título ha convencido a cientos de fanáticos de los RPG y los mundos postapocalípticos inspirados en The Walking Dead.

Dead Age 2 está disponible gratis en GOG por tiempo limitado

¿Qué ofrece Dead Age 2?

Dead Age 2 fue muy bien recibido por los jugadores de PC por varios motivos. Para empezar, su sistema de combate se inspira en títulos como Final Fantasy X y Darkest Dungeon, por lo que ofrece peleas con buen ritmo donde la estrategia es muy importante para ganar.

Tendrás un equipo de supervivientes que podrán usar hasta 24 habilidades diferentes, ejecutar ataques cuerpo a cuerpo o a distancia, usar torretas, perros de caza y un extenso armamento para aniquilar a la amenaza zombie.

El sistema de facciones también tiene un rol importante en el gameplay, pues podrás mejorar tu reputación y tu relación con cada una de ellas y así desbloquear mejores objetos y misiones. Dead Age 2 ofrece también un extenso mundo con más de 80 locaciones por explorar y una base que podrás usar como centro de operaciones.

Gracias a sus elementos roguelike, Dead Age 2 tiene un buen nivel de rejugabilidad. Cada una de tus decisiones afectarán el destino de los protagonistas y podrás desbloquear 6 finales diferentes.

Dead Age 2 te divertirá si eres fanáticos de los RPG y los juegos de supervivencia

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