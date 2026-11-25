LO QUE DEBES SABER

Dragon Ball Xenoverse 2, uno de los juegos más populares y exitosos de la franquicia, estará disponible “gratis” en PS4 y PS5

Los jugadores de PlayStation también podrán reclamar Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 y Amnesia: The Bunker

Sony prepara sorpresas para los suscriptores de PS Plus

Con 40 años de historia, Dragon Ball tiene sobre sus espaldas una cantidad considerable de videojuegos que abarcan diferentes estilos y géneros. Afortunadamente, y por tiempo limitado, los jugadores de PlayStation tendrán la oportunidad de conseguir gratis uno de los mejores títulos de toda la franquicia junto a otras 2 experiencias.

Como muchos seguramente ya adivinaron, esta promoción especial llega de la mano de PlayStation Plus, el servicio de suscripción de Sony. A partir de diciembre, todos los jugadores que tengan una membresía activa podrán reclamar sin costo adicional el título de Bandai Namco, una aventura de terror y una colección remasterizada.

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Dragon Ball Xenoverse 2, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 y Amnesia estarán gratis en PS Plus

A partir de 2022, el programa de paga se dividió en 3 niveles centrales: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Si bien cada uno otorga su propia serie de ventajas exclusivas, todos dan acceso a uno de los beneficios más importantes: la librería mensual de videojuegos gratuitos.

Cada mes, los suscriptores de PlayStation Plus pueden reclamar sin cargo adicional una selección de 3 o más juegos. De vez en cuando, los jugadores de PS4 y PS5 también tienen la oportunidad de obtener sin costo extra beneficios para otros títulos, como skins, recompensas y demás.

En esta ocasión, el servicio de Sony solamente ofrecerá 3 juegos gratuitos: Dragon Ball Xenoverse 2, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 y Amnesia: The Bunker. Estos títulos estarán disponibles de forma gratuita para todos los miembros de PS Plus Essential y el resto de niveles a partir del 1 de diciembre de 2026 y hasta el 4 de enero de 2027.

Así pues, estamos ante la última tanda de regalos de este año. Dragon Ball Xenoverse 2 es posiblemente el juego que más llamará la atención, pues se trata de un popular RPG de acción que permite a los jugadores adentrarse en una historia original ambientada en el universo creado por Akira Toriyama.

El videojuego de Bandai Namco y Dimps debutó en 2016, y en la última década recibió numerosas actualizaciones y expansiones que ampliaron el arco narrativo, agregaron nuevos personajes jugables y añadieron mecánicas inéditas que mejoraron el sistema de lucha. Eso sí, los suscriptores de PS Plus sólo podrán reclamar la versión más básica.

Por su parte, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 es una colección que, como su nombre indica, incluye la tercera y cuarta entrega de la popular franquicia de skateboarding. Este título corrió por parte de Galaxy Studios y Activision, y en general fue del agrado de los fans. En este momento presume una puntuación de 82 en Metacritic.

Finalmente, Amnesia: The Bunker es un videojuego de terror psicológico que debutó en 2023. La historia nos pone en los zapatos del soldado francés Henri Clément, quien debe escapar de todo tipo de criaturas mientras se enfrenta a sus propias pesadillas. Este proyecto de Frictional Games recibió calificaciones mayormente positivas.

Estos son los juegos gratuitos de PS Plus para diciembre de 2026:

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, PS5)

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition (PS4, PS5)

Amnesia: The Bunker (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 estará disponible sin costo adicional a través de una suscripción de PS Plus

PlayStation Plus ofrecerá más contenido gratuito a finales de 2026

En definitiva, este es un buen momento para dar el salto a Dragon Ball Xenoverse 2. El título acaba de recibir contenido inédito como parte de los festejos por su 10.° aniversario, y los jugadores pueden desbloquear recompensas para la próxima entrega: Dragon Ball Xenoverse 3, cuyo debut está previsto para la segunda mitad de 2027.

Por suerte, PlayStation Plus también prepara otras sorpresas para los suscriptores. Anteriormente, se confirmó que Dynasty Warriors: Origins, la más reciente entrega de la popular franquicia de Koei Tecmo y Omega Force, se unirá al catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) en el último mes de este año.

Además, el catálogo retro del nivel más caro del programa de paga se expandirá con la adición de Ratchet & Clank, el primer juego de la serie histórica de Insomniac Games y Sony. Se espera que PlayStation comparta pronto la lista completa de las próximas incorporaciones.

Mientras tanto, vale la pena recordar que los suscriptores aún están a tiempo para reclamar los videojuegos que conformaron la alineación de juegos gratuitos de este mes. Esos juegos son los siguientes: Dead Island 2, Monster Train 2 y Tomb Raider IV – VI Remastered. Esta selección estará disponible hasta el 30 de noviembre.

Además de Dragon Ball Xenoverse 2, suscriptores podrán conseguir Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 y un juego de terror en PlayStation plus durante diciembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿te alegra la adición de Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Qué opinas de la lista de diciembre? Déjanos leerte en los comentarios.

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