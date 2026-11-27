LO QUE DEBES SABER:

El esperado remake de The Simpsons: Hit & Run podría haber sido cancelado

New Radical Entertainment reveló que canceló un proyecto no anunciado

Anteriormente, Matt Groening y Matt Selman habían insinuado un posible regreso del juego

Luego del estreno de GTA 6, es imposible no recordar uno de los mejores juegos inspirados en la franquicia de Rockstar Games: The Simpsons: Hit & Run. El título basado en la serie animada de Matt Groening hizo historia y muchos lo recuerdan con cariño, por lo que durante años han esperado un relanzamiento o un remake.

A pesar de su enorme éxito, el juego de Radical Entertainment sigue perdido en el pasado y no hay forma de disfrutarlo en plataformas modernas. Sin embargo, la conformación de New Radical Entertainment y algunas declaraciones recientes de Groening dieron esperanza a muchos de ver un remake oficial de The Simpsons: Hit & Run.

Desafortunadamente, ahora hay señales de que el proyecto pudo haber sido cancelado, pues New Radical Entertainment confirmó que uno de sus títulos no se hará realidad.

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¿Por qué se cree que habrá un remake de The Simpsons Hit & Run?

Desde su lanzamiento en 2003, The Simpsons: Hit & Run se convirtió en un clásico instantáneo y en uno de los mejores títulos inspirados en GTA. Por ello, es normal saber que sus fanáticos han esperado pacientemente un port para consolas modernas o un remake que le dé aire fresco al título original para PS2, XBOX y GameCube.

Hay varios motivos de peso para creer que un remake de The Simpsons Hit & Run está (o estaba) en desarrollo. Para empezar, Matt Groening dio pistas sobre el regreso del juego durante un panel que se celebró en agosto de este año. El creador de la serie animada aseguró que el juego volvería “de alguna forma”, antes de ser interrumpido por Matt Selman, showrunner de la serie, quien añadió un simple “o no” que generó confusión entre los jugadores.

Estos comentarios generaron un gran revuelo y teorías sobre un remake de The Simpsons Hit & Run. Los rumores se reforzaron con el nacimiento de New Radical Entertainment, estudio conformado por exmiembros del equipo que trabajó en el GTA de Los Simpson.

El equipo original desarrolló éxitos como The Simpsons: Hit & Run, Prototype y Scarface, así que su regreso generó emoción y más teorías sobre un posible remake de varias joyas del pasado.

Por si fuera poco, Matt Selman demostró su interés en un relanzamiento de The Simpsons: Hit & Run. En marzo de este año, afirmó que le fascinaría ver el título en consolas modernas, lo que también incrementó los rumores sobre un relanzamiento.

A pesar de todas estas pistas, la realidad es que ni Matt Groening ni New Radical Entertainment confirmaron un remake o remasterización del título, pero ahora hay indicios de que el proyecto pudo haber estado en desarrollo y luego ser cancelado.

En meses recientes, hubo varios indicios sobre el regreso de The Simpsons: Hit & Run

¿El rumoreado regreso de The Simpsons Hit & Run fue cancelado?

Darren Evenson, diseñador sénior de juegos de New Radical Games, acaba de confirmar que uno de sus proyectos no anunciados fue cancelado, lo que tiene preocupados a los fans que quieren volver a disfrutar The Simpsons Hit & Run. En su perfil de LinkedIn, el creativo afirmó que era “un proyecto fantástico”, pero sin confirmar de qué se trataba.

“Parece que ni siquiera un proyecto fantástico con un equipo absolutamente increíble es inmune al estado actual de la industria, ya que lo que estábamos desarrollando en New Radical Games (aunque era increíblemente genial) formó parte de un montón de cancelaciones”, escribió Evenson.

Algunos jugadores creen que el creativo se refería al remake de The Simpsons Hit & Run o a un juego de Scarface, pues en su mensaje dejó algunas referencias ocultas. En concreto, usó la frase “¿alguna vez aprenderán", que los fans asocian a Troy McClure. También hizo referencia a un diálogo de Tony Montana que ha sido parodiada en Los Simpson.

“Oh, ustedes, los tontos con sus hojas de cálculo… ¿alguna vez aprenderán? Si no hacen el juego, no pueden ganar dinero… y si no ganan dinero, entonces no obtienen el poder… y… bueno, hay más en esa cita, pero me estoy desviando del tema", dijo el desarrollador.

El remake de The Simpsons Hit & Run pudo haber sido cancelado

Por ahora, se desconoce qué proyecto de New Radical Games fue cancelado y cuáles son los planes del estudio para el futuro. Tendremos que esperar a que alguno de sus desarrolladores confirme o desmienta si se trataba del GTA de Los Simpson.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Los Simpson.

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