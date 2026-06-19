A pesar del tropiezo en su estrategia de juegos como servicio, Sony mantiene una cadencia de lanzamientos relativamente saludable. En meses recientes hemos visto el debut de títulos first-party y second-party que nutrieron el catálogo de PlayStation 5, pero parece que los últimos proyectos de la empresa tienen problemas para encontrar una audiencia masiva.

Nos referimos a SAROS y Marathon, que actualmente son los exclusivos más recientes de la compañía japonesa. Es difícil dictaminar si sus ventas se alinean con las expectativas, especialmente en lo que respecta al shooter de Housemarque; sin embargo, un informe reciente señala que títulos más antiguos tienen un mejor desempeño.

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Los exclusivos antiguos de PS5 aún son muy populares en 2026

Esta semana, el analista Rhys Elliott de la firma Alinea Analytics publicó un reporte en el que profundiza en el rendimiento comercial de algunos de los últimos lanzamientos de Sony Interactive Entertainment. Es importante señalar que los datos son estimaciones y carecen de confirmación oficial, pero aun así los resultados son difíciles de ignorar.

De acuerdo con el informe, Ghost of Yotei, la más reciente entrega de la franquicia de Sucker Punch, mantiene el buen ritmo y logró despachar 1.1 millones de unidades en los primeros 6 meses de 2026. De acuerdo con los cálculos, la aventura de Atsu se acerca a las 5 millones de copias vendidas, nada mal al considerar que se estrenó en octubre de 2025.

Gran Turismo 7 también se encuentra en la parte alta de la gráfica. Las estimaciones de Alinea Analytics señalan que el simulador de carreras ya vendió casi 12 millones de unidades, y que sumó otras 835,000 copias sólo este año. Si bien eso fue posible gracias a los descuentos, el analista señala que los títulos de la franquicia “nunca dejan de venderse”.

Por otra parte, en el tercer puesto podemos ver a MLB The Show 26, la más reciente entrega de la popular serie de béisbol. A pesar de que apenas debutó en marzo de 2026, ya logró vender 756,000 unidades en PlayStation 5, según datos de la firma de análisis.

En cuarto lugar se encuentra Marvel’s Spider-Man 2, que llegó a las tiendas originalmente para PS5 en octubre de 2023. A pesar de tener casi 3 años a sus espaldas, el videojuego protagonizado por Peter Parker y Miles Morales despachó otras 699,000 unidades en 2026. Según el informe, la mayoría de las ventas recientes ocurrieron antes de que el título de mundo abierto se uniera al catálogo de PS Plus en febrero.

Otro caso destacado es el de Astro Bot, que ocupa un saludable quinto lugar tras mover más de 600,000 copias y generar ganancias de casi $33 millones de dólares tan sólo en 2026. El reporte de Rhys Elliott indica que el plataformero de Team Asobi ya acumula 4.3 millones de unidades.

Las estimaciones de Alinea Analytics señalan que los juegos antiguos aún se venden muy bien en PS5

¿SAROS y Marathon se venden mal? Datos preocupan a los fans

Lo que más llama la atención del reporte es que SAROS, el más reciente lanzamiento first-party de Sony, ocupa el sexto lugar en la lista de Alinea Analytics porque los exclusivos más antiguos publicados por PlayStation permanecen vigentes y aún venden muchas copias.

De acuerdo con el informe, el shooter de acción desarrollado por Housemarque apenas cuenta con 415,000 unidades vendidas hasta la fecha. Es una cantidad saludable para una nueva propiedad intelectual producida por un estudio que se caracteriza por sus títulos de nicho, pero es difícil saber si esas cifras cumplen con las expectativas de Sony.

Anteriormente, Rhys Elliott señaló que SAROS vendió alrededor de 300,000 copias durante su lanzamiento en abril y que generó más de $22 millones de dólares en ingresos en sus primeras 2 semanas en el mercado. Según las cifras, el juego protagonizado por Rahul Kohli tuvo un inicio “un poco más lento” que el de Returnal.

También es digno de mención que Marathon, el criticado FPS de Bungie, brilla por su ausencia en el listado. Se sabe de antemano que el shooter de extracción enfrenta dificultades para atraer jugadores y que estuvo por debajo de las expectativas de PlayStation.

Eso sí, el informe solamente contempla los datos de PS5, por lo que no se incluyen las ventas del título en PC y XBOX. Finalmente, otro exclusivo que estuvo ausente en el top es God of War: Sons of Sparta, un spin-off en 2D de la popular franquicia de Santa Monica Studio.

SAROS y Marathon tienen problemas para ser un éxito arrollador de ventas

Si bien estos datos pueden resultar alarmantes, hay que destacar una obviedad: los juegos antiguos suelen tener descuentos y formar parte de otras promociones, lo que impulsa sus ventas. En cambio, los lanzamientos más recientes son más caros.

Pero dinos, ¿compraste SAROS? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2