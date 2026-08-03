Los fans de Attack on Titan ya pueden marcar una fecha en el calendario. Koei Tecmo anunció oficialmente que Attack on Titan 3 llegará en unos meses a consolas y PC. El anuncio llegó acompañado de un nuevo trailer y de múltiples detalles sobre las bonificaciones para quienes aparten el juego.

La nueva entrega promete ser la experiencia definitiva basada en el popular anime. Además de recopilar la historia completa de la saga, incluirá contenido inédito, nuevos combates y la esperada aparición de todos los titanes.

Koei Tecmo prepara varias ediciones y recompensas para los jugadores

Quienes reserven la versión digital recibirán como regalo el accesorio de personalización “Wings of Freedom Earrings”. Por otra parte, todos los jugadores que compren el juego durante su lanzamiento, ya sea en formato físico o digital, obtendrán la sudadera “Wings of Freedom Hoodie” como incentivo por la compra anticipada.

Los jugadores veteranos también tendrán motivos para regresar. Si cuentan con datos de guardado de Attack on Titan 2 o Attack on Titan 2: Final Battle en su consola, desbloquearán bonificaciones adicionales dentro del nuevo título.

Además de la edición estándar, Koei Tecmo lanzará una edición especial Steelbook con ilustración Iconart, y una Digital Deluxe Edition, que incluirá el juego base, un libro de arte digital, un paquete de personalización de personajes, equipo exclusivo, objetos iniciales y acceso anticipado de 72 horas.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Attack on Titan 3 promete combates más intensos y nuevas misiones

El desarrollador confirmó que Attack on Titan 3 reunirá toda la historia de la serie desde sus inicios hasta su conclusión. Sin embargo, también ofrecerá nuevas escenas y acontecimientos inéditos para sorprender incluso a quienes ya conocen el anime.

Si eso no fuera suficiente, el sistema de movilidad tridimensional fue mejorado para ofrecer desplazamientos mucho más fluidos y espectaculares. Los Titanes ahora reaccionarán de formas más impredecibles, obligando a los jugadores a adaptar su estrategia constantemente durante cada enfrentamiento.

No obstamnte, el juego también será apto para todo tipo de jugadores, ya que será posible activar controles simplificados sin perder la espectacularidad de las maniobras características del Cuerpo de Exploración.

Por último, otra de las novedades serán las Special Exterior Missions, un nuevo modo donde los jugadores liderarán a su escuadrón en peligrosas expediciones fuera de las murallas.

Attack on Titan 3 llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC el próximo 10 de diciembre.

¿Planeas regresar al mundo de Attack on Titan con esta nueva entrega? ¿Crees que será la mejor adaptación del anime en videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

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