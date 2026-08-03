Tal como lo anunciaron el mes pasado, la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano cumplieron su palabra y denunciaron a Sony ante la Comisión Nacional Antimonopolio.

Los legisladores estuvieron al tanto del anuncio de la compañía japonesa sobre el final del formato físico en sus consolas PlayStation a partir de 2028 y tomaron acciones legales para proteger a los consumidores.

Al respecto, cuestionaron el control que ejercería Sony al ser su tienda en línea la única vía para comprar juegos en una era digital y también el hecho de que los jugadores paguen solo por el goce de licencias y no por la posesión del videojuego.

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Luis Donaldo Colosio e Iraís Reyes van contra PlayStation en México

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el senador Luis Donaldo Colosio presentó la denuncia que se interpuso contra Sony ante la Comisión Nacional Antimonopolio por sus intenciones de eliminar el formato físico en consolas PlayStation.

El legislador estuvo acompañado por la diputada Iraís Reyes, conocida como la “diputada gamer”, famosa por su defensa de la industria de los videojuegos en nuestro país y que ya cuenta con victorias como la marcha atrás del impuesto a juegos violentos y el reconocimiento de los esports dentro del marco legal del deporte en nuestro país.

Al respecto, los legisladores cuestionaron el plan de Sony pues consideran que va en contra de los intereses de los jugadores mexicanos:

“Desde 2028, PlayStation dejará de producir juegos físicos. Su tienda digital se vuelve el único canal en México: el precio que Sony decida, las condiciones que Sony imponga, sin poder revender, prestar ni intercambiar.

Y lo que compras en digital no es tuyo, es una licencia que te pueden quitar. Ya pasó en Europa en 2022, está pasando con más de 500 películas, y va a pasar con las tiendas de PS3 y PS Vita.

Pagas precio de dueño. Te dan derechos de inquilino."

El senador Lusi Donaldo Colosio y la diputada Iraís Reyes

¿Cuál es el objetivo de esta demanda contra Sony en México?

Hace unas semanas, los legisladores manifestaron su desacuerdo respecto a la decisión de Sony de eliminar el formato físico.

Al respecto, la diputada Iraís Reyes señaló que esta decisión otorga un privilegio a la compañía japonesa pues sus juegos solo se podrán adquirir donde ellos decidan. En este caso, la PlayStation Store:

"Si desaparecen los discos, quien tenga un PlayStation ya no podrá decidir dónde comprar sus juegos y tendrá que hacerlo únicamente en la tienda de Sony”.

Asimismo, el senador Luis Donaldo Colosio consideró que la eliminación del formato físico da un golpe a las tiendas que venden videojuegos y afecta la competencia en el mercado:

“Tiendas como Liverpool, Sanborns o Game Planet dejarían de competir por la venta de videojuegos nuevos y también desaparecería el mercado de reventa e intercambio, que es enorme. Los consumidores dejaríamos de ser propietarios de los videojuegos. Con el formato digital, ya no compras un juego como antes: compras una licencia, y eso significa que el acceso al contenido depende de las condiciones que imponga la empresa“.

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