De entre todo aquello que hay que destacar de XBOX en estos 25 años es su compromiso para mantener vigentes sus generaciones a través de distintos programas. En cuanto a consolas, es la única con retrocompatibilidad y opciones similares que cubre 4 generaciones con gran variedad de títulos.

El ecosistema de XBOX sigue creciendo y es tiempo de dar un paso muy importante. En días recientes surgieron rumores sobre un programa de compatibilidad de juegos de XBOX y XBOX 360 en PC y dispositivos certificados por Microsoft.

Una nueva filtración reveló más detalles al respecto y parece que falta poco tiempo para que este plan entre en marcha.

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Los juegos de XBOX y XBOX 360 se podrán jugar en PC de la forma más sencilla

De acuerdo con un documento interno de XBOX obtenido por The Verge, Microsoft está por presentar un programa de retrocompatibilidad de juegos de sus primeras 2 consolas para que se puedan jugar en PC de forma sencilla y eficaz.

De acuerdo con la información, la retrocompatibilidad de los clásicos de XBOX y XBOX 360 en PC funcionará de forma similar a como lo hace en consola. Actualmente, las copias físicas y un grupo de copias digitales de esos sistemas funcionan en XBOX One y XBOX Series X|S.

Los títulos compatibles se reconocen de inmediato en las cuentas de usuario y también están a la venta en la tienda de XBOX.

it looks like devs won’t have to do any engineering work to get Xbox 360 and Xbox games on PC. Microsoft’s Xbox PC emulator handles it all 👍 https://t.co/3veMXdaJb2 pic.twitter.com/daFEomcVUa — Tom Warren (@tomwarren) August 3, 2026

¿Cómo funcionarán los juegos clásicos de XBOX en PC?

En este caso, el documento revela que Microsoft desarrolla un emulador de ambas consolas para PC y ellos se encargarán de todo el proceso de adaptación y optimización.

Al respecto, Microsoft se compromete a certificar, garantizar la compatibilidad con pruebas internas, atender el soporte para los jugadores, actualizaciones, mantenimiento y disponibilidad en las tiendas digitales.

Por otra parte, los editores tendrán la última palabra respecto a los juegos clásicos. Esto incluye si desean que su juego entre en el programa de retrocompatibilidad para PC, el precio en que lo ofrecerán en las tiendas de XBOX y Microsoft, si quieren que se incluyan, o no, en XBOX Game Pass y todas las decisiones legales y aquellas que no involucran ingeniería.

El programa de retrocompatibilidad de XBOX siempre ha sido excelente

¿Cuándo estará disponible la retrocompatibilidad de XBOX y XBOX 360 en PC?

Al respecto, el documento refiere que la retrocompatibilidad de juegos clásicos del primer XBOX estará disponible en PC en octubre de este año. A su vez, incluirá disponibilidad de estos juegos en Game Pass y en la XBOX Store.

Por otra parte, se revela que la retrocompatibilidad de juegos de XBOX 360 será gradual y se llevará a cabo de 2027 a 2028 a través de dispositivos XBOX. Esto es una noticia importante pues se refiere a todo aquel dispositivo dentro del ecosistema de Microsoft.

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