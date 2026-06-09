Justo como se prometió, este martes 9 de junio de 2026 tuvo lugar un nuevo Nintendo Direct. Si bien la presentación se quedó corta y no cumplió con las expectativas de muchos jugadores, aun así hubo algunos anuncios interesantes que vale la pena destacar. Eso sí, también hay malas noticias para los jugadores de Nintendo Switch.

Durante el evento, se confirmó que múltiples títulos de una franquicia muy popular y querida tendrá ports nativos para el Nintendo Switch 2. El punto negativo es que las versiones para la consola híbrida de 2017 dejarán de estar disponibles, lo que significa que los fans tendrán que volverlos a comprar en el dispositivo más reciente.

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Todos los juegos de Kingdom Hearts llegan a Nintendo Switch 2

Primero, empecemos con las buenas noticias., Square Enix hizo acto de presencia en la transmisión de esta semana con el anuncio de Kingdom Hearts Collection [I-III], una serie de colecciones que, básicamente, incluyen todos los títulos principales y multitud de contenido narrativo que conforma la confusa narrativa de la franquicia.

El paquete está conformado por 3 colecciones, cada una con su serie de juegos y material extra. Además, algunos de estos títulos son versiones remasterizadas con mejores gráficos y un apartado visual renovado.

El de Kingdom Hearts Collection [I-III] para Nintendo Switch 2 tendrá lugar el próximo 8 de octubre de 2026, y ese mismo día también llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (vía Microsoft Store). Las reservas ya están disponibles en todas las plataformas.

Estas son las colecciones que se incluyen en este lanzamiento:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 2 Final Mix

Kingdom Hearts 358/2 Days (escenas cinemáticas en HD)

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded (escenas cinemáticas en HD)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts x Back Cover (Película)

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep

Kingdom Hearts 3 + Re Mind

Kingdom Hearts 3

Re-Mind DLC

Los jugadores de Nintendo Switch 2 ya pueden probar gratis Kingdom Hearts 3 + Re-Mind gracias a un demo disponible en la eShop de la consola híbrida.

Kingdom Hearts Collection [I-III] se lanzará para Nintendo Switch 2 en octubre de 2026

Versiones en la nube de Kingdom Hearts desaparecerán de Nintendo Switch

En general, el anuncio de este relanzamiento recibió el visto bueno de la comunidad; sin embargo, Square Enix compartió una mala noticia a través de un comunicado de prensa en su sitio web oficial.

Por si lo olvidaron, vale la pena recordar que la compañía japonesa ya había lanzado estos títulos de Kingdom Hearts para el Nintendo Switch original. Pero debido a las limitaciones técnicas de hardware, eran versiones en la nube que funcionaban a través de streaming.

Esos ports recibieron críticas en su momento debido a numerosos problemas de conexión que hacían que tuvieran lag y, en el peor de los casos, fueran completamente injugables. Es evidente que no eran las mejores versiones, pero aun así es triste saber que dejaron de estar disponibles para siempre.

En el comunicado, Square Enix informó que las versiones en la nube de Kingdom Hearts para Nintendo Switch ya se retiraron de la eShop, lo que significa que es imposible comprarlas. Más importante aún, también se dio a conocer que dejarán de estar disponibles y serán totalmente inaccesibles a partir del 9 de junio de 2027.

Los jugadores que compraron estos títulos en la consola híbrida de 2017 deberán adquirir los ports nativos de Nintendo Switch 2 si desean continuar su aventura con Sora y compañía después de esa fecha. Eso sí, al menos tendrán la oportunidad de hacerse con las nuevas versiones con 50% de descuento.

Las versiones en la nube de Kingdom Hearts en Nintendo Switch dejarán de estar disponibles para siempre

“Las ventas de los juegos en Nintendo Switch (versión en la nube) cesaron el 9 de junio a las 7:59 a. m. PT. El servicio para esta versión se interrumpirá el 9 de junio de 2027 a las 7:59 a. m. PT”, comentó Square Enix.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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