Jugador de GTA 6 rompe en llanto al perder más de 10 horas de progreso por culpa de un error que tú también puedes cometer por accidentePor Ulises Contreras el
El streamer apagó sin querer su PlayStation 5 durante una transmisión en vivo, y parece que su archivo de guardado se corrompió
LO QUE DEBES SABER
- Un streamer conocido como JasonTheWeen perdió más de 10 horas de progreso en Grand Theft Auto 6 tras apagar por error su PlayStation 5
- Este incidente pone de relieve la importancia de utilizar varias ranuras de guardado para proteger el progreso del juego
- Durante esa misma transmisión en vivo, el creador de contenido sufrió swatting mientras intentaba jugar GTA 6
Grand Theft Auto 6 es el lanzamiento más importante en la historia reciente del entretenimiento, así que es totalmente esperable que miles de jugadores se dieran cita para jugar sin parar durante horas; sin embargo, el “accidente” que sufrió un streamer nos recordó la importancia de utilizar sabiamente los archivos de guardado.
El creador de contenido se encontraba en pleno maratón, cuando un pequeño error provocó que perdiera más de 10 horas de progreso. El incidente lo superó por completo, y el influencer rompió en llanto. Y para empeorar las cosas, poco después fue víctima de Swatting.
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Streamer pierde 11 horas de progreso en Grand Theft Auto 6 tras apagar su PS5
JasonTheWeen es una personalidad relativamente desconocida en la comunidad hispanohablante, pero es muy popular en el resto del mundo. Su canal de YouTube cuenta con más de 1.3 millones de seguidores, por lo que decenas de personas sintonizaron su primera transmisión en vivo de GTA 6.
Todo transcurría con normalidad, hasta que un pequeño desliz provocó que el streamer tuviera que reiniciar su aventura por Vice City desde el comienzo.
En un momento de la transmisión, la sesión de juego se interrumpió abruptamente, sin una razón aparente. Resulta que JasonTheWeen apagó accidentalmente su PlayStation 5. Si bien parece un evento sin importancia, ese error, que cualquier persona puede cometer, le costó más de 10 horas de progreso.
Cuando se dispuso a retomar su partida justo donde la dejó, descubrió que el juego inició justo al principio del prólogo, en la secuencia en la que se nos presenta a Lucía Caminos en la cárcel. Al ver que todo su progreso desapareció en cuestión de segundos, el creador de contenido no pudo evitar romper en llanto.
Visiblemente afectado, JasonTheWeen se puso en contacto con alguien de su equipo para descubrir si había una manera de recuperar las 11 horas de progreso que se fueron a la basura. De igual forma, utilizó sus redes sociales y le preguntó directamente a Sony, PlayStation y Rockstar Games si había algo que se pudiera hacer al respecto.
Lamentablemente, parece que el influencer no obtuvo respuesta de ninguna de las partes. Por ahora, se desconoce el motivo exacto por el que el jugador perdió su partida en Grand Theft Auto 6, pero la comunidad tiene una teoría.
Más tarde en la transmisión en vivo, el youtuber explicó que su pie golpeó accidentalmente el interruptor de un cable de extensión, lo que provocó que la energía se cortara abruptamente y que el PS5 se apagara. Este momento quedó grabado en directo, donde se le ve al también youtuber bastante molesto.
Streamer vive el peor día mientras transmite GTA 6
Los fanáticos sabrán de sobra que Grand Theft Auto 6, a igual que títulos anteriores de Rockstar Games y muchos otros juegos, tiene un sistema de guardado automático que registra el progreso cada vez que se completa una misión o ocurren ciertos eventos importantes en el mundo abierto.
En teoría, ese mecanismo debió salvar la partida de JasonTheWeen. Todo parece indicar que el streamer apagó accidentalmente su PS5 justo cuando el juego estaba en proceso de guardado, lo que pudo haber dañado el archivo en cuestión. Es una teoría que carece de confirmación oficial, pero es la explicación más aceptada hasta la fecha.
Este caso es un recordatorio de lo importante que es aprovechar las múltiples ranuras de guardado para almacenar el progreso y tener un respaldo. Además, ese sistema es muy útil para repetir algunas misiones.
A pesar de sus esfuerzos, el youtuber tuvo que reiniciar desde el principio su aventura por Vice City.
Por si todo lo anterior fuese poco, JasonTheWeen vivió un auténtico momento de terror durante esa misma transmisión en vivo. Mientras aún se lamentaba por perder 11 horas de juego en Grand Theft Auto 6, se podían escuchar en el fondo las voces de las autoridades locales.
Así es: el creador de contenido fue víctima de Swatting, una broma que consiste en hacer una denuncia falsa para dirigir a los policías a la casa de un streamer mientras transmite en vivo. Si bien este incidente no pasó a mayores, ciertamente fue la peor manera de cerrar lo que debería ser la celebración por el lanzamiento de GTA 6.
Pero cuéntanos, ¿te topaste con un problema similar con tus archivos de guardado? Déjanos leerte en los comentarios.
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