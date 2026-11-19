LO QUE DEBES SABER:

Sandra Cuevas prometió regalar copias de Grand Theft Auto VI a sus seguidores de TikTok, luego de recibir varias solicitudes

La política mexicana planea conseguir GTA 6 en Plaza Meave, en la Ciudad de México, y repartirlos durante una transmisión en vivo donde explicará cómo participar

El debut de Grand Theft Auto VI es una locura en distintas partes del mundo y en México no es la excepción. Ayer te reportamos de un evento de presentación que se llevará a cabo en San Luis Potosí y ahora te contamos sobre una oportunidad para conseguir copias gratis del juego de Rockstar Games.

Se trata de una posible dinámica que realizará la polémica política mexicana Sandra Cuevas, quien respondió a las solicitudes de sus seguidores en TikTok y aseguró que regalará copias del ansiado título.

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Sandra Cuevas promete copias gratis de GTA 6 para sus seguidores en TikTok

La realidad es que la mayoría de los jugadores quieren una copia de GTA 6 pues el juego debutó hoy y sus calificaciones casi perfectas no hicieron sino elevar el hype de aquellos que no lo tienen.

En este momento, las redes sociales están llenas de comentarios sobre la última obra de Rockstar Games y ya es un tema que va más allá de los videojuegos y muestra de ello es que ya llegó a la política mexicana.

En una reciente transmisión en TikTok, Sandra Cuevas, quien fuera alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, notó en los comentarios que sus seguidores le pedían una y otra vez que regalara copias de GTA 6.

Tras preguntar “¿qué era GTA 6?″, la política supo que se trata de un videojuego. Posteriormente, reveló a sus seguidores que tiene un “pretendiente” en la Plaza Meave, uno de los bazares más famosos (por diversas razones) en la zona centro de la CDMX y le envió un mensaje en audio para saber el precio de las copias del juego.

Si cierra el trato, Sandra Cuevas regalará las copias de GTA 6 en una próxima transmisión en vivo en TikTok y ahí explicará la dinámica para ganar una.

🎮 ¡Sandra Cuevas promete regalar GTA 6! En un en vivo, dijo que un pretendiente que vende videojuegos en Plaza Meave la ayudará a conseguir varios ejemplares para sus seguidores. 👀 ¿Te apuntarías? #GTA6 pic.twitter.com/DS1GpzaRRs — El Gráfico (@elgmx) November 19, 2026

Los jugadores de México son grandes fans de Grand Theft Auto y se enfrentaron a un posible baneo con tal de jugarlo antes

La emoción por el debut de GTA 6 también se siente en México y los jugadores lo demuestran de distintas formas, incluso si eso supone un riesgo.

Un reporte reciente reveló que muchos jugadores de XBOX en nuestro país hicieron el cambio de nacionalidad en su cuenta para colocarla en Nueva Zelanda. Por si no lo sabes, este fue el primer país en que se activaron las copias de GTA 6 debido al huso horario, así que los fans se arriesgaron para ser los primeros en jugarlo.

El detalle es que este tipo de prácticas pueden traer malas consecuencias, como baneos de cuentas, pues se considera una violación a los términos del servicio. Sin embargo, hasta ahora no se reportan castigos en México por esta razón.

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