LO QUE DEBES SABER

Miles de jugadores de Xbox en México utilizaron el “truco de Nueva Zelanda” para jugar a GTA 6 antes del lanzamiento oficial en su región

Más de 2 millones de personas emplearon este método en Estados Unidos y Reino Unido para acceder al juego de forma anticipada

La estrategia de lanzamiento escalonado de Rockstar Games provocó diferencias temporales significativas entre regiones

Grand Theft Auto 6, el juego más esperado de la historia, por fin está disponible para PlayStation 5 y XBOX Series X|S. A pesar de que aguantaron 13 años, muchos fanáticos simplemente no pudieron esperar un par de horas más y aplicaron un truco para jugar al título antes del estreno oficial en sus países.

Lo curioso es que, de acuerdo con un nuevo informe, más de 2 millones de personas utilizaron este método para ahorrarse un par de horas y empezar su aventura por Vice City antes de la fecha oficial.

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El lanzamiento escalonado de GTA 6 causa caos en la comunidad

Sin duda, el lanzamiento de GTA 6 fue único en su tipo por diversas razones. Por algún motivo, Rockstar Games optó por un esquema de estreno escalonado basado en husos horarios, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los videojuegos que debutan al mismo tiempo.

Grand Theft Auto 6 se lanzó oficialmente a la medianoche del 19 de noviembre en todo el mundo, pero la fecha de estreno era diferente en función de la hora local. Es posible que los desarrolladores se deleitaran por este sistema para evitar saturaciones en los servidores. Sea como sea, esa decisión provocó que hubiera una gran disparidad entre regiones.

Nueva Zelanda fue el primer país en presenciar el lanzamiento del videojuego de temática criminal, y los jugadores de aquella nación pudieron acceder hasta 16 horas antes que las personas que residen en Estados Unidos, México y otros territorios. Pero claro, algunos fans no estaban dispuestos a esperar tanto tiempo y ver cómo otros disfrutaban el título.

En lugar de simplemente esperar su turno, los jugadores de algunas regiones optaron por utilizar el “truco de Nueva Zelanda”, que, como su nombre indica, consiste en cambiar la región de la consola para aprovechar la ventaja horaria de aquella región y empezar jugar antes de que dieran las 12:00 AM en sus países verdaderos.

Es un método muy sencillo, pues los jugadores pueden modificar la ubicación de sus XBOX sin mayores complicaciones. En cambio, los usuarios de PlayStation 5 lo tenían más difícil debido a que debían crear una cuenta de PSN de Nueva Zelanda y emplear un método de pago compatible para comprar una copia de Grand Theft Auto 6.

Sin embargo, existía cierto temor de que aplicar este truco podría conllevar un riesgo de recibir una prohibición o un baneo. Los temores tenían justificación, pues Microsoft prohíbe en sus Términos y Condiciones el cambio de región; sin embargo, el miedo de toparse con spoilers provocó que miles de fans hicieran caso omiso a esas advertencias.

Los fans de Nueva Zelanda fueron los primeros en el mundo en jugar Grand Theft Auto 6 el día de lanzamiento

Millones de jugadores cambiaron la región de su XBOX para jugar Grand Theft Auto 6

De acuerdo con datos de la firma de análisis Ampere Analysis, alrededor de 1.5 millones de jugadores de XBOX en Estados Unidos y 600,000 jugadores en Reino Unido cambiaron temporalmente la región de sus consolas para acceder con antelación a la nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games.

Esto da un total aproximado de 2 millones de jugadores de consolas de Microsoft que se pasaron brevemente a Nueva Zelanda con motivo del estreno de GTA 6. Lo curioso es que esa cifra representa más de un tercio de la población real de aquel país.

Por supuesto, los jugadores de Reino Unido y Estados Unidos no fueron los únicos que se unieron a esta tendencia. Según Ampere Analysis, 200,000 usuarios de XBOX en Canadá también cambiaron la región de sus consolas, mientras que 100,000 personas de México hicieron exactamente lo mismo.

Estos datos dejan en evidencia lo fácil que es cambiar la región de XBOX para aprovechar las ventajas de las zonas horarias. Por ahora, se desconoce si Microsoft aplicará castigos o baneos a los jugadores que aplicaron el truco.

Por último, el informe revela que únicamente 100,000 jugadores de PlayStation en Estados Unidos optaron por hacer todo el proceso que implicaba crear una cuenta de Nueva Zelanda para jugar Grand Theft Auto 6 un par de horas antes del lanzamiento oficial en aquella región.

Los usuarios de XBOX podían simplemente cambiar su ubicación para jugar antes Grand Theft Auto 6

Pero cuéntanos, ¿fuiste uno de los jugadores que aplicó este truco? ¿Valió la pena? Déjanos leerte en los comentarios.

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