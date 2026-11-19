LO QUE DEBES SABER:

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI generó debates sobre la productividad laboral, pues algunos jugadores faltaron al trabajo para jugar

Líderes de opinión criticaron a los jóvenes por priorizar el entretenimiento sobre sus responsabilidades laborales

La conductora de Fox News, Harris Faulkner, advirtió sobre pérdidas económicas de miles de millones de dólares por la baja productividad

Grand Theft Auto VI lleva unas horas en el mercado y ya causa revuelo en distintos sectores y hacia distintas direcciones. Una de las expectativas era su impacto a nivel laboral, pues algunos jugadores aseguraron que se tomarían días libres o pedirían vacaciones para jugar el nuevo título de Rockstar.

La decisión de dedicar una pequeña parte de su vida al ocio no fue bien vista por los líderes de opinion tradicionalistas y una de ellas criticó con fuerza el ausentismo laboral e incluso condenó a las generaciones jóvenes poniendo en duda su futuro financiero por preferir un videojuego en lugar de trabajar.

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Conductora de Fox News arremete contra los jugadores que faltaron al trabajo por GTA 6

Las semanas previas al lanzamiento de GTA 6, la idea del ausentismo laboral cobró fuerza e incluso hubo gobiernos que dieron consejos a los trabajadores para faltar a sus empleos sin meterse en problemas o gastar días libres a los que tienen derecho para vacaciones o emergencias.

La idea se convirtió en realidad y una conductora de Fox News, Harris Faulkner, aseguró que esta decisión costó miles de millones den productividad este día. GTA 6 estuvo disponible desde media noche en todo el mundo y millones de jugadores dedican su tiempo en este momento al juego de Rockstar Games.

La conductora condenó que las generaciones jóvenes decidieran faltar a sus trabajos por un videojuego y puso en entredicho su futuro financiero pues, según su perspectiva, demuestran su irresponsabilidad para con ellos y la sociedad con este tipo de actos:

“Si esta generación quiere predicar sobre asequibilidad, pero están dispuestos a costarle miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos al país en un día como hoy para ir a jugar un videojuego, eso probablemente te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que tenemos que estar hablando con los jóvenes. Vayan a trabajar”.

Fox News scolds people playing GTA 6, saying it will cost corporations revenue:



“If this generation wants to preach about affordability, but they’re willing to cost billions of dollars in revenue loss on a day like today to go play a game, that probably tells you everything you… pic.twitter.com/avmLtTJx4j — Headquarters (@HQNewsNow) November 19, 2026

El impacto de GTA 6 se siente a nivel mundial

Grand Theft Auto VI es uno de los productos de entretenimiento más grandes de la historia y su lanzamiento trasciende a la industria de los videojuegos.

Así como generó el debate respecto al ausentismo laboral y la importancia de dedicar tiempo a la diversión y el ocio, también hizo lo propio poniendo en alerta a los gobiernos de distintos países que lo consideran una mala influencia y podría llevar a cometer actos criminales.

En marco del estreno del nuevo juego de Rockstar Games, las instituciones policiacas de Hong Kong, Estados Unidos y el Reino Unido realizaron campañas para avisar a los ciudadanos que el crimen se paga, hay leyes y la realidad no es un videojuego.

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