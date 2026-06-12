Tener una buena PC no sólo te garantiza horas de entretenimiento, pues también puede salvarte la vida. Puede sonar muy exagerado, pero eso es precisamente lo que le pasó a una jugadora que casi muere por una bala pérdida que entró directamente a su habitación.

Angelbabyzz, usuaria de reddit y amante del PC gaming, compartió una historia surreal que sorprendió a todos los usuarios del foro. Mientras dormía, escuchó un gran estruendo en su cuarto y despertó sin saber qué ocurría.

Luego de ver vidrios por todas partes, la jugadora llamó a las autoridades, pues se percató que alguien había disparado a su cuarto y que su vida estaba en riesgo. Por fortuna, Angelbabyzz se salvó gracias a que su PC desvió la bala y evitó un incidente mayor, aunque quedó totalmente destruido.

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Jugadora evita una bala perdida gracias a su PC

Angelbabyzz, jugadora de Estados Unidos, corrió con mucha suerte, pues pudo haber perdido la vida en el incidente. En una publicación en reddit, explicó que el impacto de la bala hizo que se despertara súbitamente sólo para ver un desastre en su habitación.

Mientras intentaba descifrar que había ocurrido, una de sus vecinas llegó a su casa en mal estado, pues temblaba y lloraba como si “hubiera lastimado a alguien”. Supuestamente, la persona accionó su pistola por accidente mientras maniobraba con su perro o, al menos, esa fue la explicación que dio la mujer.

La jugadora decidió llamar a las autoridades para que averiguarán lo que realmente había sucedido. La policía le hizo saber lo afortunada que era, pues le informaron que su PC había cambiado la trayectoria de la bala. De lo contrario, ella habría recibido el impacto.

“La policía dijo que la PC cambió la trayectoria de la bala, y que me habría dado a mí mientras dormía si la PC no hubiera estado ahí. Me tomó 3 días limpiar todo el vidrio templado de todo mi dormitorio”, explicó Angelbabyzz.

El proyectil que impactó en la PC de la jugadora

La jugadora confirmó que no hubo heridos y que su vecina fue acusada de negligencia por uso inadecuado de arma. No presentará más cargos contra la persona, pues considera que ya recibió un castigo y que, en realidad, todo producto de un descuido.

“Entre el cargo legal, que le decomisaron el arma, el costo de reemplazar todo y sus disculpas constantes, siento que en esta situación está pagando lo que le corresponde”, añadió la jugadora.

Luego de recuperarse del shock, Angelbabyzz tomó fotografías de su PC para evidenciar su mal estado. El vidrio templado de su gabinete reventó por el impacto, su memoria RAM quedó inservible y otros componentes importantes también se dañaron. Abajo puedes ver una imagen de cómo quedó su equipo:

La PC quedó destruida, pero salvó la vida de una persona

La comunidad reaccionó a la historia y dio un consejo a la jugadora

Angelbabyzz sorprendió a los usuarios de reddit con su historia y muchos de ellos le expresaron muestras de apoyo. Algunos hablaron sobre lo afortunada que es la jugadora, pues evitó un impacto que pudo haber sido fatal.

Otros jugadores prefirieron tomarse el incidente con humor y bromearon con ironía sobre el estado de la PC. La memoria RAM fue el tema principal de la discusión, pues quedó totalmente destruida justo en medio de la crisis de componentes.

Varios componentes de la PC quedaron inservibles

Parte de la comunidad le sugirió a Angelbabyzz exigirle a su vecina que cubra los gastos de reparación y limpieza por medio de un seguro, ya que el precio de la RAM sigue por las nubes. De hecho, la jugadora aseguró que probablemente eso suceda, aunque es casi un hecho que no le pagarán por todas las partes dañadas.

“Su seguro probablemente también lo pague, además de cualquier servicio de limpieza o reparación, pero desde el principio me dijo que ella iba a pagar todo, pase lo que pase”, agregó en su publicación.

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