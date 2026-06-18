Sabemos que los videojuegos son cada vez más caros, y ciertamente la economía global dificulta aún más la adquisición de nuevos títulos. Por suerte, aún existen formas de disfrutar este hobby de forma económica y, en el mejor de los casos, completamente gratis. De hecho, los jugadores de PC ya pueden ampliar su colección con 2 nuevos regalos gracias a una oferta especial.

El único requisito para canjear los obsequios es tener una cuenta activa en una popular tienda digital y reclamar las recompensas durante el plazo establecido. Esta promoción de tiempo limitado ya está disponible en dicha plataforma, y permanecerá vigente por toda una semana. Eso sí, lo mejor será darse prisa para evitar perder esta oportunidad.

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Epic Games Store regala Citizen Sleeper y Robobeat

Como seguramente muchos ya adivinaron, esta oferta viene cortesía de la Epic Games Store, el launcher de PC creado por Tim Sweeney y su equipo. Esta tienda se caracteriza principalmente por su campaña de obsequios semanales, que permite a los usuarios reclamar gratis 2 o más juegos cada jueves.

Los regalos de la semana pasada ya dejaron de estar disponibles, pero una nueva alineación acaba de ocupar su lugar. En esta ocasión, los jugadores tendrán la oportunidad de reclamar sin costo alguno 2 títulos de ciencia ficción: Citizen Sleeper y Robobeat.

Adicionalmente, y como ya es tradición, los usuarios de dispositivos móviles iOS y Android pueden ampliar su librería con un nuevo título: Construction Simulator 3, una experiencia de simulación que permitirá a los fans ponerse detrás de volante de todo tipo de vehículos y participar en labores de construcción de edificios, carreteras, casas y mucho más.

Los 2 juegos de PC y la propuesta de celulares ya están disponibles gratis en la Epic Games Store, pero la oferta finalizará pronto. Para ser más precisos, la promoción semanal estará disponible del 18 al 25 de junio de 2026, lo que significa que se trata de la penúltima tanda de obsequios del mes.

A veces a Epic Games le gusta jugar al misterio y se abstiene de revelar la lista de los títulos que ofrecerá sin costo en la siguiente tanda de obsequios, pero esta vez confirmó de inmediato que los usuarios podrán conseguir próximamente y sin gastar un centavo RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition y Voidwrought.

Esta es la lista de los juegos gratuitos ya disponibles en la Epic Games Store:

Citizen Sleeper ― del 18 al 25 de junio de 2026

Robobeat ― del 18 al 25 de junio de 2026

Construction Simulator 3 ― del 18 al 25 de junio de 2026

Epic Games Store ofrece Citizen Sleeper y Robobeat como los nuevos juegos gratuitos de PC

¿Vale la pena descargar gratis Citizen Sleeper y Robobeat en PC?

Debido a los lanzamientos constantes y todas las opciones disponibles en el mercado, hoy más que nunca es importante ser exigente con los juegos, incluso si éstos se pueden obtener gratis como parte de ofertas especiales. Es natural que muchos se pregunten si vale la pena el esfuerzo de reclamar y descargar los próximos regalos de la Epic Games Stores.

Para aquellos que no lo sepan, es prudente recordar que Citizen Sleeper es un RPG inspirado en los juegos de rol de mesa que traslada a los fans a una estación espacial. Se trata de uno de los títulos indie más aclamados de 2022, pues su historia de ciencia ficción y reparto memorable de personajes cautivaron a la comunidad.

En este proyecto de Jump Over The Age y Fellow Traveller, los fanáticos asumen el rol de una IA que es insertada en un cuerpo artificial. El objetivo es entablar relaciones con los tripulantes de la nave, obtener recursos y tratar de sobrevivir en una “sociedad capitalista interestelar”.

Citizen Sleeper emplea un interesante sistema de dados, por lo que es una propuesta de rol con inspiraciones clásicas. Gracias a su peculiar concepto, recibió reseñas muy positivas en Steam y en este momento posee un puntaje promedio de 82 en Metacritic. Nada mal, así que los jugadores de PC deberían conseguirlo gratis mientras puedan.

En Citizen Sleeper, cada personaje tiene su propia historia personal

Por su parte, Robobeat es una experiencia más simple pero igualmente divertida. Es un shooter frenético que se apoya demasiado en el ritmo. Los jugadores asumen el papel de Ace, un cazarrecompensas que se embarca en un viaje ara acabar con uno de sus mayores objetivos: Frazzer, un presentador robótico.

En este FPS de Simon Fredholm y Kwalee, es muy importante atacar al son de las canciones para maximizar el daño infringido y ser más efectivo en el combate. Quizás lo más interesante es que es posible crear playlist personalizadas con temas en formatos .wav, .mp3 y .ogg.

Robobeat también tiene reseñas muy positivas en Steam y una calificación sobresaliente de 83 en Metacritic. En definitiva, es otro regalo que debería estar en la lista de los usuarios activos de la Epic Games Store.

Robobeat tiene mecánicas tipo roguelike, pues los escenarios se generan de forma procedural

Pero dinos, ¿qué opinas de los regalos de esta semana? Déjanos leerte en los comentarios.

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