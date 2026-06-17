A pesar de los escándalos, Ubisoft permanece como una de las compañías más importantes y relevantes en la industria del gaming. Los jugadores que tienen ganas de probar alguna de las experiencias desarrolladas por el gigante francés, les alegrará saber que podrán jugar completamente gratis un montón de títulos por tiempo limitado.

Esta promoción especial se pondrá en marcha muy pronto, y sólo permanecerá vigente por 5 días. Aun así, representa una excelente oportunidad para descargar y jugar sin costo alguno casi 20 juegos de Assassin’s Creed y más de una decena de otros proyectos de la empresa que forman parte de esta iniciativa.

La única condición para obtener estos beneficios es suscribirse temporalmente a un servicio de suscripción, lo que será posible hacer 100% gratis durante la promoción.

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Ubisoft+ Premium estará gratis por 5 días y dará acceso total a su catálogo

A través de una publicación en su sitio web oficial, la compañía francesa dio a conocer que pondrá en marcha un periodo de prueba gratuito para Ubisoft+ Premium, su servicio de suscripción que da acceso a una extensa librería de títulos y otros beneficios exclusivos.

El programa de paga estará disponible gratis por tiempo limitado, así que, una vez que termine la promoción, los usuarios deberán renovar su membresía si aún desean disfrutar las ventajas que ofrece.

Los jugadores de PC podrán unirse gratis a Ubisoft+ Premium durante 5 días completos. Durante este periodo, los suscriptores tendrán la oportunidad de probar todos los títulos de la compañía que conforman el catálogo del servicio, incluidos Assassin’s Creed Shadows, Far Cry 6, The Crew Motorfest y mucho más.

Lo mejor es que el programa de paga también da acceso a las ediciones premium, lo que significa que los fanáticos también podrán disfrutar los DLC, las expansiones y demás contenido descargable de todos los videojuegos que conforman la librería digital.

Esta promoción estará activa del 18 al 23 de junio de 2026 a partir de las 6:00 AM PDT. Es importante destacar que los jugadores deberán cancelar su membresía antes de la fecha límite, pues de lo contrario la suscripción se renovará automáticamente y se hará un cargo a la tarjeta que se utilizó en el registro.

La compañía no reveló el motivo por el que decidió poner en marcha esta iniciativa y hacer que Ubisoft+ Premium esté disponible gratis por tiempo limitado en PC. Es muy probable que sea una estrategia para atraer nuevos suscriptores.

Ubisoft+ Premium celebrará un periodo de prueba gratuito del 18 al 23 de junio de 2026

Estos juegos y beneficios se incluyen en la membresía de Ubisoft+ Premium

De acuerdo con el sitio web oficial, la membresía da acceso a toda la librería del servicio de suscripción, lo que también incluye el DLC y demás contenido adicional. Quizás lo más llamativo es que los nuevos lanzamientos de Ubisoft, como el próximo Assassin’s Creed Black Flag Resynced, están disponibles sin costo extra desde el primer día.

Ubisoft+ Premium también ofrece cada mes recompensas mensuales dentro de los juegos, como skins y otros beneficios. Finalmente, los suscriptores pueden aprovechar un descuento especial de 10% en la compra de monedas virtuales en la tienda. Los jugadores podrán unirse al periodo de prueba gratuito del servicio desde Ubisoft Connect, Blacknut y la Ubisoft Store.

El programa de paga da acceso a más de 100 videojuegos de la compañía, lo que contempla 19 entregas de la franquicia Assassin’s Creed. Así pues, es un excelente lugar para adentrarse en las historias de Ezio Auditore, Desmond y otros personajes icónicos.

De igual forma, la librería incluye Star Wars Outlaws, Skull and Bones, múltiples títulos de la serie Far Cry, Rayman Legends, Rainbow Six Siege Extraction, Watch Dogs Legion, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Steep, For Honor, Splinter Cell: Blacklist y muchos más títulos.

Assassin's Creed Shadows y más juegos están disponibles sin costo extra en el catálogo de Ubisoft+ Premium

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta promoción? ¿Planeas unirte al periodo de prueba gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

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