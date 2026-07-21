Nintendo quiere salirse con la suya luego de sufrir durante meses con el tema de los aranceles. La guerra comercial de Donald Trump obligó a la compañía a aumentar el precio de varios de sus productos y, además, entorpeció el lanzamiento de Switch 2 con el retraso de su preventa.

Esto impacto en las carteras de sus jugadores, así que varios fans se unieron para interponer una demanda colectiva contra Nintendo. Su plan era conseguir una compensación pues, al final, los aranceles se descartaron y Nintendo recuperará los impuestos que pagó de más. Esto gracias a un jugoso reembolso que recibirá por parte del gobierno de Estados Unidos.

Los jugadores consideran que ese dinero les pertenece y que debe regresar a sus bolsillos, no a los de la compañía. Sin embargo, Nintendo respondió a su demanda para dejar claro que no les debe nada y que no les regresará su dinero.

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Nintendo intenta frenar demanda de fans para evitar pagarles una compensación por los aranceles

El pasado 22 de abril, Gregory Hoffert y Prashant Sharan, jugadores de de Estados Unidos, presentaron la demanda contra Nintendo ante el Tribunal del Distrito Oeste de Washington. En ella, acusaron a la compañía de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda de enriquecimiento injusto, pues aumentó los precios de sus productos y recibirá el reembolso por los aranceles.

Los jugadores argumentan que la compañía obtiene más ganancias, pues sus juegos y consolas ahora cuestan más. Por otro lado, recuperará el dinero que daba por perdido debido a las tarifas de Donald Trump. La demanda exige que la compañía reparta el reembolso que recibirá entre los jugadores que pagaron precios inflados por sus productos.

Sin embargo, Nintendo no está de acuerdo y hará lo posible para frenar la demanda. En una petición reciente, la empresa en manos de Shuntaro Furukawa pidió a las autoridades desestimar la demanda. Argumenta que sus jugadores “no tienen derecho a un reembolso simplemente debido a cambios legales posteriores relacionados con los aranceles”.

Desde la perspectiva de Nintendo, fueron sus jugadores quienes decidieron si los precios de sus productos “valían la pena” tras los aumentos. Además, asegura que en ningún momento engañó a sus clientes, pues recibieron los productos por los que pagaron.

“Nintendo o uno de sus minoristas fijaba el precio de cada producto, y los consumidores decidían si dicho precio valía la pena. Quienes compraron los productos de Nintendo recibieron exactamente aquello por lo que negociaron y pagaron: una consola, un juego y/o un accesorio a un precio acordado por ambas partes.

Nintendo pidió a las autoridades desestimar demanda de fans relacionada con los aranceles

Los abogados de Nintendo y su argumento para detener la demanda

El equipo legal de Nintendo está listo para llevar el caso a las últimas consecuencias y evitar compartir parte del reembolso que recibirá, luego de que las autoridades declararan que los aranceles son ilegales. Un representante de la compañía explicó que Nintendo realmente sí pagó parte de los costos arancelarios, por lo que no ganará del todo como sus fans afirman.

“A diferencia de muchas otras empresas del sector, Nintendo no se limitó a aumentar el precio de cada producto en función de los aranceles pagados por el mismo, ni impuso un recargo arancelario generalizado”, aseguró el abogado. “El denominador común de las reclamaciones de los demandantes es que resulta, en cierto modo, injusto que Nintendo no haya ajustado retroactivamente los precios de las ventas ya realizadas en respuesta al resultado del litigio sobre aranceles. Sin embargo, así no es como funcionan las transacciones comerciales”.

Ante la crisis de memoria, es poco probable que Nintendo baje el precio de sus juegos y consolas. Ahora, también está claro que hará lo posible para evitar dar una compensación a los demandantes. Por ahora, las autoridades no han dado un veredicto sobre el caso.

Aranceles de Donald Trump provocaron una demanda que Nintendo quiere borrar del mapa

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