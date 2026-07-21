Una de las entregas anuales más exitosas es EA Sports FC pues el fútbol es el deporte más popular en el mundo. La pelota no descansa y a unos días de terminar la Copa del Mundo 2026, ya hay noticias sobre la siguiente temporada futbolera en los videojuegos.

Hace unos momentos, EA Sports reveló al atleta de portada de FC 27 y anunciaron la fecha en que tendrá lugar la presentación oficial.

Las expectativas son altas para la siguiente entrega, en especial por las ligas que se podrían añadir, entre ellas la Liga MX de México y hay rumores sobre la competencia brasileña.

NO TE LO PIERDAS: PlayStation Plus tendrá uno de sus peores meses en agosto y perderá 9 juegos, incluido un aclamado RPG con 86 en Metacritic y un querido juego de acción

Kylian Mbappé es el atleta de portada de la edición Ultimate de EA Sports FC 27

Por medio de publicaciones en sus cuentas de redes sociales, EA Sports reveló al atleta de portada de la edición Ultimate de FC 27, la nueva entrega de la franquicia de fútbol.

Este año, la edición especial del juego tiene como portada a Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia y del Real Madrid, campeón del mundo en 2018 y uno de los mejores futbolistas en la actualidad.

El jugador francés luce el uniforme del Real Madrid que usarán en la próxima temporada, reafirmando la buena relación que existe entre la franquicia de EA y la liga de España, una de las mejores del mundo.

Back on the cover. Ready to go again.@KMbappe leads the #FC27 Cover. See the full reveal, July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/u8zPbxJH2J — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 21, 2026

¿Cuándo sabremos más sobre EA Sports FC 27?

Tal como en ediciones anteriores, la revelación del atleta de portada solo es el preámbulo para la presentación oficial.

De acuerdo con la información de las cuentas de EA, La revelación oficial de EA Sports FC 27 tendrá lugar el próximo jueves 23 de julio en el canal de YouTube de la franquicia.

Durante la presentación se mostrarán las mejoras en cuanto a jugabilidad, física del balón y los jugadores, así como detalles que aportan al realismo. También hay expectativas por los modos de juego, entre ellos el rumorado mundo abierto.

Kylian Mbappé es el atleta de portada de EA Sports FC 27

¿La Liga MX estará en EA Sports FC 27?

Uno de los grandes rumores en los últimos meses es el de la posible llegada de la Liga MX a EA Sports FC 27. El campeonato mexicano no renovó su acuerdo con la franquicia de Konami y surgieron reportes sobre su regreso a la IP de Electronic Arts.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la aparición de la Liga MX en la próxima entrega de EA Sports FC, pero fuentes confiables aseguran que hay trabajo previo con los equipos mexicanos en cuanto a captura de rostros, uniformes y estadios.

🚨FC27 PARTNERS🚨



As of now these are the Competitions, Leagues and Clubs partnered in FC27 🔥



New addition of Mexican League 🇲🇽 (Liga MX) and more can still come!



Who would you like to see partnered for FC27? 👀 pic.twitter.com/keqkSPwJdG — DetectiveFUT (@DetectiveFUT) July 16, 2026

ENTÉRATE: Jugadores demandaron a Nintendo porque gastaron de más en sus consolas y juegos por culpa de los aranceles, pero la compañía afirma que no les debe nada y se niega a devolverles su dinero

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente