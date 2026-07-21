Han pasado más de 10 años desde el debut de The Witcher 3: Wild Hunt, pero el viaje de Geralt de Rivia está lejos de terminar. A pesar de que CD Projekt Red ya trabaja en el futuro de la franquicia, millones de jugadores siguen considerando esta entrega como uno de los mejores RPG. Por eso, cualquier noticia relacionada con su universo genera una enorme expectativa.

Durante los últimos meses surgieron rumores sobre un posible contenido inédito. Ahora, la desarrolladora finalmente rompió el silencio y confirmó que la comunidad no tendrá que esperar mucho para conocer lo que prepara. La revelación llegará en uno de los escenarios más importantes del año para la industria de los videojuegos.

CD Projekt Red presentará la expansión de The Witcher 3 en gamescom 2026

CD Projekt Red confirmó que la expansión Songs of the Past será revelada oficialmente durante gamescom Opening Night Live 2026, el evento inaugural conducido por Geoff Keighley.

La presentación se llevará a cabo el 25 de agosto, cuando el estudio muestre por primera vez este nuevo contenido para The Witcher 3: Wild Hunt. Por ahora, se ha mencionado que el nuevo contenido necesitaría alrededor de 28 horas para completarse. Además, lo que sí está confirmado es que el DLC también incluirá nuevo contenido para Gwent.

Debido a esto, muchos jugadores esperan una aventura con la calidad de Hearts of Stone y Blood and Wine, expansiones que elevaron el estándar de los contenidos descargables.

El regreso de un RPG legendario promete ser uno de los grandes momentos del año

El anuncio resulta especialmente llamativo porque The Witcher 3 continúa siendo una referencia dentro del género de rol. Desde su lanzamiento en 2015, el juego ha vendido más de 65 millones de copias en todo el mundo y ha recibido cientos de premios, consolidándose como una de las obras más importantes de CD Projekt Red.

La revelación de Songs of the Past también ayudará a mantener viva la franquicia mientras el estudio continúa desarrollando la próxima generación de juegos de The Witcher.

La espera terminará en unas semanas. Entonces descubriremos si Geralt de Rivia está listo para embarcarse en otra aventura capaz de conquistar nuevamente a los fans.

¿Crees que Songs of the Past podrá superar a Blood and Wine? ¿Qué esperas ver cuando CD Projekt Red presente la expansión? Cuéntanos en los comentarios.

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