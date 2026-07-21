Para bien o para mal, los servicios de suscripción ya son una parte integral de la industria de los videojuegos y el entretenimiento en general. Puede ser muy costoso contratar múltiples programas para acceder a nuestro contenido favorito, así que siempre vale la pena estar atentos a promociones que nos permitan conseguir 2 membresías por el precio de una.

Justamente, los jugadores ahora tienen la oportunidad de conseguir XBOX Game Pass sin costo extra al comprar otro popular servicio de paga. Esta oferta ya está disponible, aunque hay una restricción importante a tener en cuenta.

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Meta Horizon+ incluye sin cargo extra una suscripción de XBOX Game Pass Starter Edition

Para aquellos que todavía no unen los puntos, deben sabe que nos referimos a Meta Horizon +, el programa de paga para los headset de realidad virtual de los ecosistemas Meta Quest. Esta iniciativa ofrece acceso ilimitado a más de 100 videojuegos compatibles con la tecnología VR.

Ahora, el servicio de Meta expandirá su oferta y también incluirá sin cargo extra una membresía de XBOX Game Pass Starter Edition, la versión más económica y básica del servicio. Esta promoción únicamente está disponible en las regiones compatibles, y México es una de ellas, según lo que se lee en el sitio web.

De acuerdo con la información oficial, los suscriptores de Meta Horizon+ pueden activar su membresía del programa de Microsoft al visitar la página del servicio. Una vez allí, deben buscar el banner de XBOX, seleccionar la opción “Canjear” y completar el proceso de vinculación de cuentas.

Para ser elegibles, los usuarios necesitan tener, obviamente, una membresía activa de Meta Horizon+, y no pueden ser un suscriptor existente de XBOX Game Pass. Así pues, se trata de una promoción exclusiva para nuevos miembros.

Los usuarios pueden jugar a todos los títulos que conforman el catálogo del servicio de Microsoft con el mando estándar de XBOX con los cascos de realidad virtual, aunque Meta anunció que los controles Meta Quest Tounch pronto podrán emular las funcionalidades de un control de XBOX.

Una suscripción mensual de Meta Horizon+ está disponible a cambio de $7.99 USD, lo que se traduce a $159 MXN al mes. En cambio, el plan anual tiene un precio relativamente elevado de $59.99 USD, es decir, $1199 MXN. Además del catálogo de juegos, los suscriptores reciben descuentos exclusivos y más beneficios.

Meta Horizon+ ahora incluye el plan más barato de XBOX Game Pass

Estas son las ventajas y los juegos que se incluyen en XBOX Game Pass con Meta Horizon+

Los miembros de Meta Horizon+ que reclamen su membresía de XBOX Game Pass también obtendrán 10 horas de juego en la nube cada mes, lo que permitirá disfrutar una colección de títulos seleccionados sin la necesidad de descargarlos localmente en el dispositivo.

Por si fuera poco, los suscriptores también recibirán acceso a Microsoft Rewards, el programa de fidelidad que permite conseguir puntos para canjearlos posteriormente por regalos y demás recompensas. De hecho, un jugador inteligente utilizó dicha iniciativa para conseguir gratis su copia de Grand Theft Auto VI.

Pero claro, el beneficio principal de esta unión entre Microsoft y Meta son los juegos que ahora se ofrecerán sin cargo adicional mediante Meta Horizon+. XBOX Game Pass Starter Edition ofrece casi 70 juegos, lo que significa que los miembros del programa de Meta tendrán acceso a más de 150 experiencias.

Esta es la lista completa de los videojuegos que forman parte del catálogo de XBOX Game Pass Starter Edition:

Among Us Astroneer Batman: Arkham Knight Battletoads BLiNX: The Time Sweeper Celeste Chivalry 2 Cities: Skylines - Remastered Cities: Skylines - Xbox One Edition Control Control Ultimate Edition Costume Quest Costume Quest 2 Crash Team Racing Nitro-Fueled DayZ Dead Cells Deep Rock Galactic Descenders Dishonored 2 Disney Dreamlight Valley Doom Eternal Fable Anniversary Fallout 4 Fallout 76 Firewatch Full Throttle Remastered Gang Beasts Gears 5 Game of the Year Edition Grounded Hades Halo 5: Guardians Halo Wars 2: Standard Edition Hellblade: Senua’s Sacrifice Human Fall Flat Inside Iron Brigade Jetpac Refuelled Kameo Limbo Massive Chalice Max: The Curse of Brotherhood Medieval Dynasty Medieval Dynasty Monster Sanctuary Neon Abyss Ori and the Will of the Wisps Overcooked! 2 Perfect Dark Zero Psychonauts 2 Retro Classics Shadowrun Returns Shadowrun: Dragonfall - Director’s Cut Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition SnowRunner Spiritfarer: Farewell Edition Stacking Stardew Valley State of Decay 2: Juggernaut Edition Superhot: Mind Control Delete Superliminal The Bard’s Tale Trilogy The Elder Scrolls Online: Standard Edition Totally Reliable Delivery Service Tunic Vampire Survivors Warhammer 40,000: Darktide Warhammer: Vermintide 2 World War Z: Aftermath Wreckfest

Meta Horizon Plus ahora también ofrece el catálogo completo de XBOX Game Pass Starter Edition

Aunque la inmensa mayoría de los juegos anteriores no son experiencias de realidad virtual per sé, sí se podrán disfrutar con los headsets VR de Meta Quest. Vale la pena recordar que la edición más básica de XBOX Game Pass también se incluye con Discord Nitro.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta promoción? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre XBOX Game Pass si das clic aquí.

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